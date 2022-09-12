Con giáp tuổi nào bị Hung tinh chiếu mạn trong tháng 9 này?

Bước qua tháng 9 nhưng hung tinh vẫn đeo bám không tha, các tuổi cần tránh tiền mất tật mang.

Tuổi Mão

Trong tháng 9 tới, sự nghiệp của con giáp tuổi Mão không mấy ổn định và có phần chững lại. Bản mệnh sẽ gặp nhiều vận xui và thường để lỡ những cơ hội tốt trong công việc.

Tài lộc tháng 9 dương lịch của tuổi Mão ẩn chứa nhiều hung hiểm, gặp nhiều trắc trở, khó khăn. Sức khỏe trong tháng này cũng không mấy khả quan bởi quý bạn thường xuyên đau đầu, mệt mỏi kéo dài.

Tuổi Ngọ

Ngọ hấp tấp kiếm tiền làm cho công việc đang tưởng thành công lại thành thất bại. Kinh doanh thua lỗ do nóng vội đầu tư, tìm nhầm người hợp tác. Bạn cảm thấy vô cùng ân hận vì tiền bạc tích cóp cuối cùng cũng bị "thiêu một giờ". Lúc này cần phải bản lĩnh, tìm lại tiền của mình bằng việc vay vốn đầu tư. Có thể vay bạn bè, người thân và đừng ngại đặt vấn đề với người mà bạn có thể tin tưởng, nhờ sự hỗ trợ.

Tình yêu không như ý, con giáp này bị phản bội bất ngờ. Nên ngồi lại nói chuyện rõ ràng, đừng nhập nhằng chuyện tình tay ba làm cho bạn chán nản, mệt mỏi hơn nhé. Đây là do bạn gây ra vì mối tình của bạn không phải là mối tình chính đáng. Chính bạn đưa mình vào thế khó thì đừng trách ai dù sự thật là bạn không biết người ấy đã có gia đình.

Tuổi Thìn

Trong tháng 9, tuổi Thìn gặp phải không ít rắc rối, thử thách. Hung vận lớn gây ra sóng gió nên bản mệnh cần làm gì cũng phải thực hiện từ tốn, làm từng bước chậm nhưng chắc. Công việc xuất hiện nhiều trở ngại, tiến độ bị trì trệ. Con giáp này cần tính toán kỹ và quan sát tình hình để đưa ra phương án khắc phục, ứng biến trước các tình huống bất ngờ xảy ra.

Tài lộc của tuổi Thìn cũng bị tổn hại nhất định. Đây là thời điểm không phù hợp để đầu tư mạo hiểm, bản mệnh nên tránh những hạng mục kinh doanh có tính rủi ro. Có những rắc rối tiềm ẩn đang chờ đợi phía trước mà tuổi Thìn không thể lường hết được.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-giap-tuoi-nao-bi-hung-tinh-chieu-man-trong-thang-9-nay-498524.html