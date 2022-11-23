Con giáp thân phận thua thiệt nhưng ý chí vượt khó sắt đá, đạt mục tiêu vĩ đại sau nhiều lần vấp ngã

Theo tử vi 12 con giáp, con giáp Tuất có xu hướng sống giản dị, không cần đến sự hoàng nhoáng, bóng bẩy nhưng cuộc đời lại có quá nhiều biến động thăng trầm, diễn ra không theo mong đợi của họ.

Bởi vậy mà những người này phải nói rằng sinh ra để làm kinh doanh, một khi máu kinh doanh đã sục sôi thì họ sẽ nguyện lòng dành tất cả để đánh đổi mục tiêu tài chính của mình thế nên có không ít lần cháy túi, thậm chí tiền bạc li tán mà dẫn đến trắng tay.

Tuất mạnh mẽ, kiên cương hơn mọi người, họ chẳng ngần ngại khi đối diện với khó khăn, thách thức, cũng chẳng sợ sự cạnh tranh ác liệt trên thị trường kinh doanh nhưng họ lại tiềm tàng trong mình khả năng "thực chiến" mạnh mẽ vô cùng.

Có thể nói, trước khi có thể nâng chén cạn ly chúc mừng cho những thành công lớn, con giáp này nhiều lần cạn tiền trong túi, thậm chí còn chạy vạy khắp nơi vay mượn, xin vốn đầu tư… Đây chính là điều đáng khâm phục ở con giáp này mà không phải ai cũng làm được.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu thường trung thực, thật thà. Đôi lúc, họ tỏ ra bảo thủ. Trong cuộc sống, người tuổi này khá an phận, không mưu cầu điều gì quá lớn lao, cao sang.

Họ là người chăm chỉ, cần mẫn. Con giáp này có thể làm việc gấp đôi, gấp ba người khác. Dù gặp khó khăn, thử thách, người tuổi này cũng không nản lòng. Cuộc sống của người tuổi Sửu thời trẻ không mấy suôn sẻ. Họ không sinh trưởng trong gia đình giàu có. Tuy vậy, trời sinh cho họ ý chí kiên cường, chỉ cần có quyết tâm là sẽ làm được.

Thời trẻ, con giáp này làm việc không có phương hướng, sự nghiệp ít có khởi sắc. Lương thưởng của họ chỉ đủ ăn, không có dư. Lúc này, đôi lúc họ sẽ nảy ra suy nghĩ bỏ cuộc giữa chừng.

Trên con đường trưởng thành, con giáp này gặp được quý nhân giúp đỡ, thoát khỏi con đường lầm lạc. Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, con giáp này cũng sẽ đạt được những thành quả. Dù không tài năng hơn người nhưng người tuổi Sửu vẫn có thể thành công nhờ kiên trì, khổ luyện.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu vốn là người có tính hiếu thắng nên ưa thích mạo hiểm, thử thách, họ chưa bao giờ cho phép bản thân mình ngừng nỗ lực, ngừng trải nghiệm để khám phá thiên biến vạn hóa bên ngoài.

Chính vì sự hiếu thắng làm giàu, thích bay bổng, cao xa và tuổi Dậu xây dựng cho mình quá nhiều mục tiêu, thành ra chính bản thân họ lại không xác định được mình cần làm gì trước tiên. Tính cách của tuổi này phù hợp với thử thách khởi nghiệp khi họ muốn bắt tay vào làm từ những điều nhỏ nhặt nhất. Với đạtn.

Nam nhi tuổi Dậu sinh ra để làm các bậc lãnh đạo tài ba nên sớm muộn gì họ cũng sẽ thành công sớm. Nhưng trước khi có được điều đó thì tuổi này sẽ vấp ngã không ít lần, có những thời điểm "nghèo rớt mùng tơi, nghèo rơi nước mắt", nợ nần chồng chất đấy!

* Thông tin mang tính chất tham khảo