Con giáp nữ tâm địa nham hiểm, cẩn thận không nên đắc tội nếu không muốn hứng chịu đòn thù từ họ

Tâm linh - Tử vi 23/11/2022 10:35

Các con giáp nữ lòng dạ nham hiểm dưới đây cực kỳ đúng với câu nói lòng dạ đàn bà vô cùng khó lường.

Tuổi Dần

 

Con giáp nữ lòng dạ nham hiểm này có tính hiếu thắng cực kì lớn. Họ thích cảm giác được người khác sùng bái, ngưỡng mộ mình, mê mẩn việc được đứng trên một bậc so với người khác. 

 

Nữ tuổi Dần luôn có nhiều tham vọng, luôn phấn đấu hết mình để đạt được vị trí cao trong xã hội. Họ coi thường những người không có năng lực bằng mình. Để có được ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, họ sẵn sàng đánh đổi bằng mọi giá có thể.

 

Là người như vậy nên bình thường họ có thể vô hại, song khi muốn có được thứ gì đó, họ sẵn sàng đạp đổ hết mọi chướng ngại trước mắt, thậm chí là dẫm lên người khác để làm bàn đạp tiến tới mục tiêu của mình.

Tuổi Mão

Trong số 12 con giáp, điểm nổi bật của những cô nàng tuổi Mão là vẻ nhẹ nhàng, hiền dịu. Nhưng bạn đừng để vẻ ngoài đó đánh lừa mình nhé. Họ cũng như những chú mèo, bề ngoài thì mềm mại dễ thương, nhưng ẩn phía dưới đó lại là những móng vuốt sắc bén, có thể sẵn sàng chiến đấu bất cứ khi nào.

Họ cũng có những lúc rất vô lý, rõ ràng là mình sai nhưng nhất quyết không chịu nhận lỗi. Tâm địa hiểm độc khiến nữ tuổi Mão đóng kịch rất giỏi, vờ như mình là người bị hại hoặc giả mèo khóc chuột, chỉ đợi đối phương sơ hở là ra tay nhanh gọn, quyết đoán và không kém phần nguy hiểm.

Con giáp nữ tâm địa nham hiểm, cẩn thận không nên đắc tội nếu không muốn hứng chịu đòn thù từ họ - Ảnh 1
Làm gì thì làm nhưng đừng có đắc tội với con giáp nữ này, bởi bạn sẽ không muốn hứng chịu đòn thù của họ đâu.

 

Tuổi Mùi

 

Trong mắt mọi người xung quanh, nữ tuổi Mùi là những cô gái hiền lành và ngây thơ, nhưng kì thực đó chỉ là vỏ bọc của họ mà thôi. Chỉ cần là thứ mình muốn, họ sẽ làm mọi cách để chiếm lấy bằng được, dù đó có thể là giành lấy thứ đang ở trên tay người khác.

 

Nếu không có được thứ mình muốn ư, con giáp này cũng sẽ chẳng để ai có được nó. Thà ngọc nát tan còn hơn nhìn thấy thứ mình thích trong tay kẻ khác. Nếu cảm thấy có thể lừa gạt được, nữ tuổi Mùi sẽ giả bộ ngây thơ đáng thương để khiến đối phương buông lơi cảnh giác mà chiếm đoạt lấy.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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