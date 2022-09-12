Con giáp nữ nào vừa hiền lành lại tốt bụng, tốt tình tốt nết, luôn là lựa chọn tốt trong việc kết giao bạn bè?

Hiền lành lại còn tốt bụng, những con giáp nữ dưới đây xứng đáng có 10 người yêu.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần thông minh, nhanh nhẹn, dù là nữ nhưng tính tình như nam, vui vẻ, hòa đồng, ăn to nói lớn, biết cách quản lý tiền bạc và càng biết cách lấy lòng người khác nhờ vào sự khéo léo trong cách nói chuyện.

Nếu bạn thực sự muốn tìm một người tri kỉ thì tuổi Dần là lựa chọn số 1. Tuy nhiên, trong mối quan hệ bạn bè cũng rất cần sự chân thành, thẳng thắng. Nếu họ phát hiện bạn chơi xấu, gây thị phi sau lưng họ dù chỉ 1 lần thì ngay lập tức bạn sẽ bị cho ra khỏi danh sách bạn bè ngay. Còn nếu đã là bạn tốt thì dù bạn có khó khăn cỡ mấy, dù không có khả năng tuổi Dần cũng sẽ nhờ người khác giúp đỡ, san sẻ gánh nặng với bạn.

Tuổi Hợi

Đa phần những cô nàng tuổi Hợi tính tình hiền lành, tâm địa lương thiện, luôn quan tâm chăm sóc và nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh, bất kể họ có thân thiết hay không. Chính lối sống tâm hồn trong sáng, đáng yêu ấy đã mang tới nhân duyên tốt đẹp cho họ.

Bản thân con giáp ngoan ngoãn này lại ăn nói nhẹ nhàng, biết dùng mỹ từ để làm hài lòng mọi người xung quanh, kể cả những ai khó tính nhất cũng dễ “mủi lòng” trước những câu nói vừa chân thành lại ngọt ngào của họ.

Nếu là bạn của tuổi Hợi, cuộc sống có điều gì áp lực, khúc mắc, bạn có thể tìm tới họ để chia sẻ, dốc bầu tâm sự. Họ luôn biết lắng nghe, thậm chí còn cùng bạn tìm cách để khắc phục mọi chuyện.

Tuổi Tý

Con giáp nữ là tuổi Tý tính tình phóng khoáng không khác gì đàn ông. Họ chịu chơi và chịu chi trong bất cứ cuộc vui nào. Người này một khi đã yêu mến ai thì hết lòng hết dạ, không ngại bỏ tiền ra giúp đỡ bạn bè. Đối với họ tình cảm mới là quan trọng, vật chất chỉ là thứ yếu. Đừng dùng tiền để cân đong đo đếm tình cảm với tuổi Tý, họ cực kì kị đó.

Tính tình vui vẻ, hòa đồng, luôn sẵn sàng hi sinh vì người khác giúp cho con giáp này khẳng định được vị trí của mình trong lòng bạn bè, đồng nghiệp cũng như cấp trên. Ngoài 30 tuổi, tuổi Tý có cơ hội làm lãnh đạo.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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