Con giáp nữ nào nổi tiếng khéo trông con, chăm chồng, phúc khi đầy người?

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 22:30

Theo tử vi, có các con giáp nổi tiếng phúc khí đầy người.

Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Dần không chỉ giỏi trong việc kiếm tiền mà họ còn là 1 người phụ nữ của gia đình. Bạn có thể nhìn ngắm những người phụ nữ "cầm tinh con hổ" xung quanh mình, dù họ làm nghề nào, chân tay hay đầu óc họ cũng đều rất giỏi trong nghề đó và đặc biệt họ là những "đại gia ngầm". Họ giàu có không phải nhờ sự may mắn mà tất cả đều là phần thưởng cho sự nỗ lực, cố gắng quyết tâm "đổi đời" không ngừng nghỉ của họ. Đó là mồ hôi, máu và nước mắt của những người phụ nữ bản lĩnh kiên cường.

Trong cuộc sống gia đình, phụ nữ tuổi Dần thường có thiên hướng "nữ cường hào". Ai nhìn có thể nói họ nghiêm khắc, khắt khe với chồng con nhưng quả thật đó chính là cách mà những quý cô tuổi Dần gây dựng, chăm sóc và bảo vệ tổ ấm của mình. Mặc dù họ sống khá quy tắc, nghiêm khắc nhưng họ lại là những con người rất tình cảm. Họ âm thầm hy sinh, chịu thiệt thòi về bản thân để chồng con có những điều tốt đẹp nhất. 

Phụ nữ tuổi Dần trải đời nên họ hiểu rõ bản thân mình muốn gì cần phải làm gì để tổ ấm của mình được sống thoải mái, đầy đủ và hạnh phúc nhất. Bên cạnh là 1 người mẹ "chuẩn chỉnh" thì phụ nữ tuổi Dần còn là người vợ vô cùng tuyệt vời. Họ sẽ là hậu phương vững chắc nhất và là người bạn đồng hành đáng tin nhất trong chặng đường đời đầy chông gai với người chồng của mình.

Tuổi Sửu

Cô gái sinh năm này thường hay gặp may mắn trong cuộc đời mình, điều này cũng 1 phần do bản mệnh luôn giữ được cho mình sự lạc quan, vui vẻ dù có gặp phải chuyện gì khó khăn, trắc trở đi chăng nữa.

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Nữ tuổi Sửu được mệnh danh là vật báu theo thời gian, ai lấy được là người đó được hưởng lây phúc khí từ bản mệnh, cuộc sống cũng nhờ thế mà suôn sẻ thuận lợi hơn nhiều phần.

Sau khi kết hôn, phụ nữ tuổi này thường sẵn sàng đứng ra cùng chồng chung tay gánh vác trọng trách, phân bớt gánh nặng trên vai người ấy. Hậu vận tốt đẹp nhờ bản thân biết cách duy trì hạnh phúc gia đình, cũng biết cách nuôi dạy con cái thành tài, chăm ngoan hiếu thảo với mẹ cha.

Tuổi Mùi

Phụ nữ tuổi Mùi là người nhạy cảm, biết đối nhân xử thế. Họ có tài nhưng khiêm nhường, giản dị, quảng giao nên ai cũng thương cũng quý.

Đặc biệt, những người phụ nữ tuổi Mùi là người sống rất tình cảm, họ coi trọng tình nghĩa hơn tiền bạc. Họ có thể chấp nhận lấy 1 người chồng không giàu sang mà chỉ cần người đó đối tốt, yêu thương họ. Còn chuyện tài bạc sau khi kết hợp những quý cô tuổi Mùi sẽ cùng chồng chung sức chung lòng làm lụng, xây đắp sự nghiệp, từ đó cuộc sống ngày càng sung túc, ấm no. Về hậu vận, tuổi Mùi được hưởng cuộc sống êm ấm, hạnh phúc bên chồng con.

Trong cuộc sống gia đình, con giáp nữ này là một người phụ nữ biết vun vén yêu chồng thương con và biết cách sống hòa hợp với mẹ chồng. Có thể nói tuổi Mùi là con giáp giỏi việc nước đảm việc nhà, ai lấy được là diễm phúc cả đời.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

 

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