Con giáp nữ nào nổi tiếng đa tình mà các cánh mày râu chung tình cần đề phòng ?

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 18:25

Là cô nàng đào hoa, thậm chí đa tình trong tình yêu, thay người yêu như thay áo.

Nữ tuổi Ngọ

Nam nữ tuổi Ngọ nói chung là những người dễ bị rung động vì vẻ đẹp của những người khác giới và bị rơi vào vòng xoáy của tình yêu lúc nào không hay. Những cô nàng cầm tinh con ngựa thường là những người có suy nghĩ phóng khoáng, thích được tự do bay nhảy, không muốn bị ràng buộc bởi một mối quan hệ nghiêm túc.

Sự khéo léo trong giao tiếp khiến cho cô nàng này được rất nhiều người yêu quý, đặc biệt là những anh chàng. Là cô nàng đào hoa, thậm chí đa tình, những cuộc tình của nữ tuổi Ngọ nhanh chóng tan vỡ, một phần là do sự nôn nóng, vội vàng, một phần là tính cả thèm chóng chán, đứng núi này, trông núi nọ của họ.

Nữ tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có tính cách hay thay đổi, họ luôn ham thích những cái mới lại và chán ghét những điều cũ kỹ. Chính vì vậy, tâm tư của con giáp này không an định. Người tuổi Hợi chỉ cần có cơ hội gặp được người đủ sức thu hút họ, là họ có thể rất nhanh quên đi thân phận của mình, chỉ muốn theo đuổi người mà mình quan tâm, cho nên người tuổi Hợi rất dễ dính đến chuyện ngoại tình.

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Vì người tuổi Hợi không kiềm chế tính cách bẩm sinh “có mới nới cũ” nên những người là nửa kia của con giáp này cũng khó “giữ chân” được người tuổi Hợi, chỉ có thể không ngừng chạy theo họ hoặc không ngừng tự làm mới bản thân.

Nữ tuổi Mão

Cô nàng cầm tinh con mèo này là người thông minh, sắc sảo, thích cuộc sống tự do. Họ cũng là những người đào hoa, được rất nhiều người yêu quý, đặc biệt là số lượng các chàng trai theo đuổi họ không hề ít. Cô nàng này là người bận rộn, lúc nào cũng thấy họ bận trong bận ngoài, nên thời gian đôi khi không có để dành ra quan tâm chăm sóc cho một nửa yêu thương.

Với tư tưởng cởi mở, không dễ bị ảnh hưởng bởi định kiến bên ngoài, nên trong tình yêu, cô nàng tuổi Mão vô cùng lý trí. Nếu cảm giác chuyện tình cảm này không còn là chuyện nên làm, không còn vui vẻ nữa, thì không cần biết cả hai đã gắn bó đến đâu, đối phương cảm thấy tổn thương thế nào, cô nàng tuổi Mão cũng ngay lập tức chia tay và tìm đến tình yêu mới.

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn!

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