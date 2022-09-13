Con giáp nữ nào mang số mệnh vượng phu ích tử, đường tình duyên thuận lơi, cuộc hôn nhân kiến nhiều người ghen tị?

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 21:02

Tử vi nói rằng những con giáp này có đường tình duyên, hôn nhân tốt đẹp, còn mang lại may mắn cho gia đình.

Tuổi Sửu

Người ta thường bảo phụ nữ tuổi Sửu không giỏi, sự nghiệp khó thăng tiến, tính cách thì "dở dở ương ương". Nhưng sự thật thì có phải thế?

Phụ nữ tuổi Sửu thường có thời niên thiếu vất vả, nhưng trung vận dần dần phất lên, hậu vận thì phải nói là "sướng nhất thiên hạ". Phụ nữ tuổi Sửu có tính cách đúng như tuổi của họ, cần cù chịu khó, siêng năng, hay lam hay làm mà chẳng kêu than gì.

Người nào lấy được phụ nữ tuổi Sửu thì không bao giờ cần lo về những chuyện gia đình. Phụ nữ tuổi Sửu có thể không phải người khôn ngoan, hơn nữa cái tính chịu nhịn của họ khiến người khác dễ bắt nạt, thậm chí còn bị đánh giá là nhu nhược. Nhưng phụ nữ tuổi Sửu đều bỏ ngoài ai, họ chẳng quan tâm đến miệng lưỡi thiên hạ mà họ chỉ quan tâm đến gia đình. họ biết cách tự gây dựng nền tảng tài chính vững chắc cho mình, biết cách quản lý tiềп bạ‌c, chi tiêu hợp lý, không bao giờ khiếп gia đình bị túng thiếu.

Con giáp nữ nào mang số mệnh vượng phu ích tử, đường tình duyên thuận lơi, cuộc hôn nhân kiến nhiều người ghen tị? - Ảnh 1
Có thể nói, con giáp пày chính là người phụ nữ của gia đình, họ có bản năng tuyệt vời của 1 người vợ, người mẹ, họ luôn hy sinh vì chồng vì con. Phụ nữ tuổi sửu còn có số vượng phu ích t‌ử còn giúp chồng xây dựng sự nghiệp vững chắc, gia đình êm ấm, vạn sự hanh thông, tốt lành.

Tuổi Ngọ

Phụ nữ tuổi Ngọ vốn hiền lành, thân thiện. Họ thông minh, khéo léo trong việc đối nhân xử thế. Đa phần nữ tuổi Ngọ được sinh ra trong gia đình có đủ cái ăn cái mặc. Không chỉ vậy, tuổi Ngọ cũng rất giỏi quản lý tài chính và tiết kiệm cho gia đình.

Ở tuổi trung niên, tuổi Ngọ càng trở nên xinh đẹp, hấp dẫn. Họ bắt đầu biết dành thời gian để đi du lịch, hưởng thụ cuộc sống. Tuổi Ngọ rất chịu khó thử sức với những thứ mới mẻ, không ngại thay đổi phong cách. Chính vì vậy, càng lớn tuổi, tuổi Ngọ càng trở nên hấp dẫn hơn.

Sau khi kết hôn, tuổi Ngọ đảm nhận việc quán xuyến gia đình đâu ra đấy. Họ chăm sóc chồng con rất chu đáo, trở thành hậu phương vững chắc, giúp chồng xây dựng sự nghiệp hưng thịnh.

Tuổi Dần 

Nếu nói đón con giáp nào có số "vượng phu ích tử" nhất thì phải kể đến phụ nữ tuổi Dần. Phụ nữ tuổi Dần đặc biệt là sinh năm 1974 thật sự rất giỏi. Từ ngày bé, họ đã phải chịu nhiều vất vả, cũng vì thế mà họ đã hình thành tính cách mạnh mẽ và có phần "lạnh lùng" của mình.

Phụ nữ tuổi Dần có thể nói là mẫu phụ nữ vô cùng giỏi giang, quyết đoán và bản lĩnh. Họ không chỉ giỏi kiếm tiền mà họ còn vô cùng chu toàn trong công việc gia đình. Họ thành công giỏi giang không phải là nhờ may mắn mà đó là nhờ vào sự cố gắng, nỗ lực, là "mồ hôi - máu - nước mắt" của họ.

Vậy nên khi có gia đình, họ là người hậu phương vững chắc đáng tin cậy nhất cho chồng, là người mẹ mạnh mẽ bảo vệ những đứa con của mình. Họ là ngọn hải đăng sáng rực giúp soi sáng đường đi lối bước cho chồng mình, sự bản lĩnh mạnh mẽ của họ sẽ không cho phép người đàn ông của mình, bố của con mình lạc bước. Còn với con mình, họ sẽ là người mẹ nghiêm khắc nhưng luôn tràn đầy sự bảo vệ, yêu thương. Họ luôn dạy con mình phải sống tự lập, tử tế hiểu chuyện. Lấy được vợ tuổi Dần chẳng khác nào phúc đức 3 đời mà không phải ai cũng may mắn có được.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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