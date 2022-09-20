Con giáp nữ nào là quý nhân của chồng, hy sinh thầm lặng mà không hề than vãn hay kêu ca?

Người ta thường bảo phụ nữ tuổi Sửu không giỏi, sự nghiệp khó thăng tiến, tính cách thì “dở dở ương ương”. Nhưng sự thật thì có phải thế?

Người nào lấy được phụ nữ tuổi Sửu thì không bao giờ cần lo về những chuyện gia đình. Phụ nữ tuổi Sửu có thể không phải người khôn ngoan, hơn nữa cái tính chịu nhịn của họ khiến người khác dễ bắt nạt, thậm chí còn bị đánh giá là nhu nhược. Nhưng phụ nữ tuổi Sửu đều bỏ ngoài ai, họ chẳng quan tâm đến miệng lưỡi thiên hạ mà họ chỉ quan tâm đến gia đình. họ biết cách tự gây dựng nền tảng tài chính vững chắc cho mình, biết cách quản lý tiềп bạ‌c, chi tiêu hợp lý, không bao giờ khiếп gia đình bị túng thiếu.

Phụ nữ tuổi Sửu thường có thời niên thiếu vất vả, nhưng trung vận dần dần phất lên, hậu vận thì phải nói là “sướng nhất thiên hạ”. Phụ nữ tuổi Sửu có tính cách đúng như tuổi của họ, cần cù chịu khó, siêng năng, hay lam hay làm mà chẳng kêu than gì.

Có thể nói, con giáp пày chính là người phụ nữ của gia đình, họ có bản năng tuyệt vời của 1 người vợ, người mẹ, họ luôn hy sinh vì chồng vì con. Phụ nữ tuổi sửu còn có số vượng phu ích t‌ử còn giúp chồng xây dựng sự nghiệp vững chắc, gia đình êm ấm, vạn sự hanh thông, tốt lành.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, phụ nữ sinh năm Tỵ đa phần đều là những người năng động, chủ động và không ngừng nỗ lực vươn lên. Dù sinh ra trong hoàn cảnh khá giả, họ không ỷ lại mà không ngừng nỗ lực vươn lên.

Họ yêu thương gia đình, hết mực lo lắng cho chồng con và cảm thấy rằng mọi việc mình làm cho gia đình đều xứng đáng. Phụ nữ tuổi Tỵ là quý nhân của chồng, người mẹ hiền của các con. Họ luôn chu toàn với hai bên nội ngoại, giữ được hòa khí trong gia đình.

Phụ nữ cầm tinh con rắn khá ít nói, thường hy sinh thầm lặng mà không than vãn, kể khổ hay kêu ca. Ngay cả khi chồng gặp khó khăn, thất bại, họ vẫn sát cánh bên chồng, cùng chồng làm lại từ đầu.

Họ là chỗ dựa cả về vật chất lẫn tinh thần của chồng, luôn ủng hộ đức lang quân hết mình. Cũng bởi vậy mà con giáp này được chồng rất yêu quý, trân trọng. Họ cũng là tấm gương sáng để các con noi theo. Về già, phụ nữ tuổi này được hưởng cuộc sống an nhàn, êm ấm.

Tuổi Tuất

Những người phụ nữ tuổi Tuất là những người sống vô cùng khéo léo, hòa nhã, vui vẻ. Bề ngoài họ vui tươi, nói nhiều, hay cười nhưng bên trong họ là những người hay suy nghĩ, nhạy cảm, dễ vui dễ buồn. Những người phụ nữ tuổi Tuất cực kỳ nhạy bén, họ thức thời, họ khéo léo nên kể cả trong công việc, ngoài xã hội hay trong gia đình họ cực kỳ chu toàn, không ai nói được gì họ.

Vốn tính thông minh trời sinh, khéo léo biết tận dụng các cơ hội dù là nhỏ nhất trong cuộc sống, phụ nữ tuổi Tý luôn biết cách làm cho cuộc sống của mình, gia đình mình tốt đẹp hơn.

Họ sẵn sàng “chiến” tất cả mọi thứ làm ảnh hưởng đến gia đình mình, họ sẵn sàng “xù lông” dù cho người ta cho là ghê gớm để bảo vệ các con, bảo vệ danh tiếng cho chồng mình và chính mình.

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn!