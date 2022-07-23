Con giáp nữ nào bề ngoài mạnh mẽ nhưng thực chất rất yếu đuối, luôn cần một bờ vai để dựa vào?

Theo tử vi Sửu thường có tính thật thà và chăm chỉ, họ thường rất nỗ lực làm việc để đạt được mục tiêu và hiếm khi ca thán. Tuy nhiên Sửu cũng có bản tính chứng đầu và cố chấp, bản mệnh luôn tự đặt ra những yêu cầu cao cho bản thân, chính vì vậy khi không đạt được mục tiêu, người tuổi sửu rất dễ suy sụp và mất tinh thần.

Để khắc phục khuyết điểm này điều mà các Sửu nên làm ngay đó là hãy biết lắng nghe những người xung quanh, hãy đặt mình vào vị trí của họ để thấu hiểu nhiều hơn. Bạn hãy nhớ rằng sự cố chấp, bảo thủ của bạn chỉ khiến mối quan hệ với những người xung quanh trở nên xấu đi.

Đây là một trong những con giáp yếu đuối nhất trong 12 con giáp mỗi khi gặp chuyện, khi nỗ lực bỏ ra không thu về được thành quả như ý muốn họ sẽ luôn trách móc bản thân thay vì lạc quan tìm hướng giải quyết tốt nhất.

Tuổi Mão

Xem bói tử vi, cô gái tuổi Mão đa phần tính cách dịu dàng, ấm áp nhưng trái tim có phần yếu đuối. Họ biết cách quan tâm chăm sóc người khác và xem đó là một điều hạnh phúc.

Không chỉ trong tình yêu mà ngay cả trong quan hệ bạn bè, quý cô tuổi Mão cũng luôn là người giỏi lắng nghe và đưa ra lời khuyên hữu ích. Ấy vậy mà khi bản thân mình gặp chuyện, nàng giáp này lại rất ít khi chia sẻ cùng ai.

Nàng giáp tuổi Mão có một trái tim rất nhạy cảm, nhưng lại quen với việc giả vờ mạnh mẽ và che giấu tâm tư của mình rất tốt. Ban ngày, họ là một người mạnh mẽ sắt đá, làm việc chuyên tâm, cật lực nhưng nhiều khi kìm nén bản thân quá nhiều, đêm đến nước “mắt sẽ chảy thành sông”.

Màn đêm buông xuống chính là lúc nàng đối diện với chính mình, đối diện với nỗi cô đơn khó ai có thể chia sẻ. Họ khao khát yêu và được yêu nhưng dường như cái khát vọng có vẻ giản đơn ấy khó mà thực hiện. Việc tạo ra tấm vỏ bọc lạnh lùng khiến người khác rất khó tiếp cận để tìm hiểu, để sẻ chia.

Lời khuyên cho các cô gái tuôi Mão là hãy mở rộng tấm lòng mình hơn, chia sẻ nhiều hơn, mỉm cười nhiều hơn. Có như thế, cuộc sống mới bớt đi gánh nặng của sự lo âu và bản thân bạn cũng cảm thấy yên bình, nhẹ nhõm hơn.

Tuổi Tỵ

Các Tỵ thường có một khuyết điểm lớn đó chính là tâm lý không vững vàng. Tử vi cho biết những người tuổi Tỵ rất khôn khéo và có bản mệnh tự tôn rất cao. Một khi họ đã đặt ra mục đích thì sẽ quyết tâm đạt được. Tuy nhiên, chỉ cần có phát sinh một sự việc không như ý, một lỗi nào đó thì cũng dễ khiến con giáp yếu đuối này xuống tinh thần. Người tuổi Tỵ có tâm lý mong manh, sau mỗi biến cố họ sẽ chịu tổn thương rất nhiều và sẽ mất thời gian để khôi phục tâm lý. Những sự đả kích lớn có thể khiến Tỵ bị đánh gục, thậm chí không sẵn sàng bước tiếp để không nhận thêm nỗi đau tương tự.

Để giải quyết khuyết điểm này, các Tỵ nên rèn cho mình một tâm lý vững vàng, sẵn sàng đương đầu với sóng gió. Thay vì rầu rĩ thì hãy tự mình mạnh mẽ hơn và đứng lên để khắc phục và làm lại từ đầu, chỉ cần bền gan đến cùng thì thành quả bạn thu lại nhất định sẽ rất ngọt ngào.

Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.