Con giáp nào yêu thương chồng con hết mực nhưng sở hữu trái tim lạnh lùng sắt đá?

Con giáp tuổi Dậu nổi tiếng là những cô nàng rất dẻo miệng, giảo hoạt bậc nhất, đặc biệt khi giận dữ, họ có thể nói ra những lời nói khiến cho đối phương chỉ nghe mà không thể nào phản kháng.

Không phải vì lời nói của họ khó nghe mà ngay cả khi mắng chửi người khác, chúng đều được sắp xếp logic và bài bản khiến người nghe không thể bắt bẻ lại được.

Thế nhưng chính điều này lại khiến cánh mày râu yêu thích bởi đôi lúc họ rất cần phụ nữ độc lập, có chính kiến. Hơn nữa, khả năng ăn nói lưu loát của tuổi Dậu giúp chồng rất nhiều khi giao tiếp hoặc ký được các hợp đồng lớn.

Dù không có chồng ở bên họ vẫn có thể quán xuyến gia đình một cách hoàn hảo nhất. Bởi vậy cho dù nổi tiếng đanh đá nhưng tuổi Dậu vẫn là mẫu phụ nữ đàn ông vô cùng mê đắm.

Tuổi Tỵ

Từ xưa tới nay, chị em thuộc con giáp này vốn là người lạnh lùng, hay tỏ vẻ khó tính. Trừ những người thân xung quanh, còn đối với những đối tượng khác, tuổi Tỵ luôn giữ một khoảng cách nhất định.

Họ ít khi giải thích hay chủ động làm quen với ai đó, nhưng lại lặng lẽ quan sát mọi thứ đang diễn ra và có cái nhìn cực kỳ tinh tế. Nếu ai đó muốn nghe những lời ngọt ngào từ tuổi Tỵ chắc có vẻ sẽ khó khăn, bởi lẽ họ cho đó là những lời sáo rỗng, chỉ có hành động mới là thực tế và nói lên đầy đủ cảm xúc nhất.

Ở cái nhìn đầu tiên, tuổi Tỵ không mấy tạo được thiện cảm với đối phương, nhưng nếu kiên nhẫn ở bên họ lâu, bạn sẽ thấy được một trái tim ấm áp luôn hiện hữu nơi họ. Đặc biệt, sau khi kết hôn, tuổi Tỵ sẽ toàn tâm toàn ý để chăm sóc chồng con, có chịu thiệt thòi cũng cắn răng chịu đựng chứ chẳng bao giờ kêu khổ, họ thực sự là những người phụ nữ xứng đáng được chồng con yêu thương.

Tuổi Mão





Ai đó từng ví rằng, phụ nữ giống như những chú mèo, vuốt ve thì chúng sẽ âu yếm còn trêu tức thì chúng sẵn sàng nhe nanh vuốt ra để đáp lại. Phụ nữ tuổi Mão cũng tương tự như vậy, họ thuộc mẫu con giáp thành công trong cuộc sống bởi sự khéo léo, kiên định có phần "ghê gớm" hơn người song vì thế lại có nhiều tiền bạc.

Nếu họ tìm thấy người đàn ông họ yêu thương thì con giáp này luôn mềm mại, ngọt ngào và hết lòng vì con vì chồng nhưng với những kẻ phản bội thì cô nàng tuổi Mão cũng sẽ có những cách trả thù khiến bạn phải mất hồn mất vía đấy.

Nói là vậy, tuổi Mão vẫn thuộc top những con giáp vượng phu và nếu chàng nào may mắn lấy được con giáp này thì cũng coi như phúc đức 7 đời.

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