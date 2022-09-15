Con giáp nào yếu bóng vía trong cuối tháng 9 dương lịch này?

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 10:53

Đi đêm có ngày gặp ma đấy nhé các con giáp.

Tuổi Dậu

Trong tháng cô hồn, một điều kiêng kỵ chung với tất cả 12 con giáp là nên tránh ra ngoài vào ban đêm. Điều này càng đặc biệt cần lưu ý với người tuổi Dậu vì thời gian này, bản mệnh có thể sẽ gặp vấn đề về sức khoẻ.

Theo tử vi, tháng này tuổi Dậu hung nhiều hơn cát nhưng cần nhớ, sự chăm chỉ, khéo léo cộng thêm bình tĩnh sẽ giúp bạn lật ngược tình thế, vượt qua khó khăn. Trong công việc, con giáp này tránh phụ thuộc vào người khác kẻo bị vạ lây.

Tuổi Tỵ

Những ai cầm tinh con Rắn mà lại sinh giờ Ngọ (11h–13h) tinh lực yếu, dễ bị âm khí xâm nhập khiến sức khỏe suy giảm. Tháng cô hồn, đặc biệt là buổi tối âm khí mạnh nên càng cần hạn chế ra ngoài.

Con giáp nào yếu bóng vía trong cuối tháng 9 dương lịch này? - Ảnh 1
Không những vậy, sự rối loạn của tháng này còn khiến tình yêu và hôn nhân của người sinh năm Tỵ có xu hướng xảy ra bất đồng, mâu thuẫn dễ dẫn đến chuyện ly hôn hoặc chia tay.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, tháng 9 dương lịch này, người tuổi Tỵ dễ gặp phải hoạ thị phi. Mọi chuyện có thể diễn biến theo chiều hướng bạn không thể ngờ được chỉ vì một câu nói lỡ miệng. Tốt nhất, tránh tụ tập đông người để bàn tán chuyện của người khác kẻo mang họa vào thân.

Tháng này người tuổi Tỵ được nhiều mà mất cũng nhiều nên cần cẩn trọng trước mọi quyết định. Bản mệnh nên kiềm chế cái tôi, sáng suốt trong lựa chọn, tránh vì ham tiền bạc mà dính vào trò đỏ đen.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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