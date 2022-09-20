Con giáp nào xứng đáng kết giao cả đời, luôn đối xử với mọi người một cách rất thật lòng?

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 21:20

Luôn hết mình với bạn bè nên các con giáp dưới đây xứng đáng được trở thành những người bạn đời.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu rất thành thật, họ đối xử với mọi người một cách thật lòng, chẳng bao giờ nghĩ đến việc bày mưu tính kế, hãm hại ai. Họ tin rằng muốn đạt được thành công, muốn chiếm lấy điều gì thì nên cố gắng hết sức bằng khả năng của mình, chứ không phải là tìm cách chiếm đoạt của người khác.

Trong bất cứ lĩnh vực của cuộc sống, chỉ cần đặt ra mục tiêu gì là họ sẽ nhìn thẳng vào mục tiêu ấy, chẳng bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc, đồng thời cũng chẳng bao giờ nghĩ đến những phương hướng phát triển khác nữa.

Là một con giáp thích ổn định, họ coi trọng một cuộc sống ổn định, những mối quan hệ ổn định, mà sự ổn định ấy phải được xây dựng trên nên tảng là sự chân thành. Họ cảm thấy một xã hội xô bồ không thực sự phù hợp với tính cách của mình.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần thường không giỏi trong việc biểu đạt suy nghĩ của mình. Bởi vậy, Dần sẽ “nói ít làm nhiều”, hết lòng vì chuyện của bạn bè. Nhưng vẻ ngoài trầm tư và có phần như bí ẩn của những người cầm tinh con Hổ này khiến nhiều người lo ngại khi kết giao vì nghĩ rằng Dần chỉ biết nghĩ tới bản thân.

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Thực tế thì chỉ cần bạn bè cần, Dần sẵn sàng giúp đỡ mà không toan tính thiệt hơn. Những người tuổi Dần có tính cách thẳng thắn, bộc trực và rất coi trọng tình nghĩa. Mặc dù ít bạn bè, nhưng những người bạn của Dần đều là tri kỉ, sẵn sàng xả thân vì Dần và ngược lại. Ngoài ra, con giáp này rất sợ bị phản bội vì thế Dần cực kỳ cẩn trọng trong việc chọn bạn.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi rất khoan dung độ lượng, họ chẳng bao giờ đặt nặng bất cứ vấn đề gì, chính vì vậy mà họ sống một cách rất tự do và thoải mái, tuy nhiên, cũng do đó mà họ thường không có mục tiêu gì trong cuộc sống. Con giáp này không thích động não suy nghĩ những vấn đề phức tạp, chỉ cần có thể đủ ăn, đủ sống là họ đã thỏa mãn rồi.

Họ muốn xây dựng những mối quan hệ xã giao lành mạnh, để mình có thêm nhiều bạn bè, cuộc sống trở nên vui vẻ và thoải mái hơn. Do đó, họ luôn đối xử với mọi người một cách rất thật lòng, chẳng bao giờ bày mưu tính kế ai.

Nếu cảm thấy yêu mến người nào, con giáp thành thật này sẽ chủ động tiếp cận, làm quen, còn nếu cảm thấy không hợp với ai, họ sẽ giữ một khoảng cách nhất định hoặc tránh xa nếu có thể.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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