Con giáp nào xui xẻo vì lỡ lời trong 3 tháng tới, không nên ôm đồm nhiều việc tránh rước hoạ vào thân?

Trong công việc, đúng là không nên ôm đồm thêm việc của người khác khi mà bạn cũng đang bù đầu với những nhiệm vụ của mình, thế nhưng con giáp tuổi Tị nhớ tránh nói những câu như: "Đó không phải là việc của tôi".

Thay vào đó, bạn nên giải thích cụ thể thời gian của mình đã kín với những nhiệm vụ nào và nếu có thời gian dư dôi bạn mới có thể giúp đỡ họ. Hoặc nếu thực sự việc đó nằm trong khả năng thì bạn cũng nên giúp đỡ đồng nghiệp. Những câu nói tương tự như trên rất cần tránh vì nó không chỉ thể hiện sự vô trách nhiệm, thiếu chuyên nghiệp và còn khiến hình ảnh cá nhân bạn trở nên xấu đi trong mắt người khác.

Hãy thử nghĩ xem những lúc bạn đang gặp khó khăn mà ai đó nói với bạn những câu như "bát nước hắt vào mặt" như thế bạn có tức giận và nổi nóng hay không cơ chứ. Bạn có biết mình thuộc: Con giáp ưa mạo hiểm, không ngại thách thức bản thân để vươn lên đứng đầu.



Bạn không cần phải cố tỏ ra giả dối bằng việc làm vừa lòng mọi người nhưng nên chọn từ ngữ giao tiếp một cách khéo léo hơn, tránh việc khiến ai đó tức giận.

Tuổi Mão



Tuần mới của người tuổi Mão đụng độ hung tinh nên tài lộc có dấu hiệu hao hụt khá nhanh. Tiểu nhân chọc ngoáy, thường xuyên giở trò chơi xấu, cạnh tranh không lành mạnh khiến việc kinh doanh của bạn chịu nhiều ảnh hưởng.

Đây không phải là khoảng thời gian thích hợp để con giáp này bắt tay vào đầu tư hay mở mang mới. Đồng thời, bạn cũng nên kiểm soát chi tiêu của mình cũng như tiết kiệm nhiều hơn để có nguồn tích lũy vững vàng trong tương lai. Có những khoản bạn nghĩ không đáng là bao nên mặc sức tiêu pha, nhưng chính suy nghĩ này khiến bạn khó tích góp.

Ảnh hưởng từ hung tinh nên công việc trong tuần cũng gặp những rào cản nhất định. Người tuổi Mão chịu nhiều áp lực nặng nề với khối lượng công việc quá tải. Dù vậy bản mệnh vẫn cần phải điều chỉnh tâm lý của mình sao cho thật tốt để tránh mắc phải sai lầm không đáng có.

Tuần này chuyện tình cảm không có nhiều biến động nhưng nếu cứ mải mê với công việc, bạn có thể đánh mất những điều quý giá trong cuộc sống của mình. Đừng vì bận rộn mà quên chăm lo cho đời sống tình cảm, vun vén các mối quan hệ cá nhân.

Tuổi Mùi

Dường như con giáp tuổi Mùi trong 3 tháng này đều có cảm giác như mình sợ thua thiệt so với người khác nên cứ ai hỏi gì bạn cũng mặc định là: "Chuyện đó tôi biết rồi", đó là lý do bạn thuộc danh sách con giáp lỡ lời là hỏng chuyện trong thời gian này đấy.



Thực tế là bạn đâu cần phải là kẻ biết hết mọi chuyện rồi cố tỏ ra mình là ngài Biết Tuốt? Kiến thức và thông tin trong thế giới hiện đại cập nhật liên tục tới nỗi bạn có thể bỏ lỡ bất cứ thông tin nào khi bạn đang mải tập trung việc nào đó.



Cho đến khi có người hỏi chi tiết một việc bạn cho rằng mình biết thì ấp úng hoặc lấp liếm khiến người khác khó chịu, cáu kỉnh với bạn thì lúc đó bạn mới lãnh hậu quả với thói quen giả vờ tôi đã biết.



Vì thế, tốt hơn hết là cứ thành thật, nếu bạn không biết thì người khác sẽ cho bạn thêm thông tin chứ có ai vì thế mà bắt nạt hay xua đuổi bạn đâu. Nếu bạn giỏi giang thì mọi người cũng biết rồi đâu cứ tỏ ra mình giỏi thì mình mới là kẻ giỏi phải không nào?

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!