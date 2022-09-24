Con giáp nào xui xẻo đeo bám trong tuần cuối của tháng 9 (26/9-2/10/2022)?

Tuần mới của người tuổi Mão đụng độ hung tinh nên tài lộc có dấu hiệu hao hụt khá nhanh. Tiểu nhân chọc ngoáy, thường xuyên giở trò chơi xấu, cạnh tranh không lành mạnh khiến việc kinh doanh của bạn chịu nhiều ảnh hưởng. Đây không phải là khoảng thời gian thích hợp để con giáp này bắt tay vào đầu tư hay mở mang mới.

Đồng thời, bạn cũng nên kiểm soát chi tiêu của mình cũng như tiết kiệm nhiều hơn để có nguồn tích lũy vững vàng trong tương lai. Có những khoản bạn nghĩ không đáng là bao nên mặc sức tiêu pha, nhưng chính suy nghĩ này khiến bạn khó tích góp.

Ảnh hưởng từ hung tinh nên công việc trong tuần cũng gặp những rào cản nhất định. Người tuổi Mão chịu nhiều áp lực nặng nề với khối lượng công việc quá tải. Dù vậy bản mệnh vẫn cần phải điều chỉnh tâm lý của mình sao cho thật tốt để tránh mắc phải sai lầm không đáng có.

Tuần này chuyện tình cảm không có nhiều biến động nhưng nếu cứ mải mê với công việc, bạn có thể đánh mất những điều quý giá trong cuộc sống của mình. Đừng vì bận rộn mà quên chăm lo cho đời sống tình cảm, vun vén các mối quan hệ cá nhân.

Tuổi Thìn

Có nhiều thứ tuổi Thìn không mong muốn nhưng vẫn cứ xảy ra, thế thì không nên trốn tránh nữa. Đây cũng là khoảng thời gian tuyệt vời để bạn trút bỏ những suy nghĩ tiêu cực như những thất bại hay các cơ hội mà mình đã bỏ lỡ để lên kế hoạch cho những mục tiêu sắp tới.

Đôi lứa có thể xung đột vì chuyện ghen tuông, nghi ngờ nhau. Bản mệnh cũng nên thận trọng với các mối quan hệ xã hội vì một vài hiểu lầm không đáng có có thể xảy ra. Vậy nên, trước khi đưa ra bất kỳ hành động nào, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ mọi vấn đề và cố gắng giải quyết trong ôn hòa.

Thiên Hình được xem là sao xấu, bạn có thể gặp tai vạ cho dù đó không phải là tội lỗi do mình gây ra. Lúc này không được hành sự bất cẩn, nên tìm cách giải quyết vấn đề gọn gàng, thấu tình đạt lý, nếu không dễ phạm tù tội.

Ảnh hưởng Kiếp Tài nên có sự cố xảy ra khiến bản mệnh thiếu niềm tin vào chính mình cũng như người xung quanh. Thế nhưng sau đó bạn quên đi nhanh chóng khi giữa tuần và cuối tuần mọi sự đã thuận lợi hơn.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có thể gặp bất lợi khi mưu sự do may mắn không đứng về phía bạn trong tuần này. Có khá nhiều khó khăn và thử thách đang chờ đợi trước mắt, đây không phải là lúc bạn nghĩ tới việc vui chơi giải trí, nếu không bạn có thể sẽ vướng phải rắc rối lớn.

Công việc không được như ý, có nhiều xáo trộn còn do bản mệnh bị phân tâm bởi nhiều thứ, khó hoàn thành được đúng như dự định. Bên cạnh đó tiểu nhân còn luôn đơm đặt chuyện thị phi hoang đường, ảnh hưởng tới uy tín của bản mệnh với cấp trên.

Tài lộc trong tuần cũng không được dồi dào cho lắm, thu thì ít mà chi thì nhiều. Đã vậy, bạn còn vì cả nể mà không dám từ chối khi có người vay mượn, càng khiến tài khoản hao hụt nhanh chóng.

Tinh thần giảm sút khiến bạn không còn tâm trí dành cho người thương. Những lo âu trong công việc cùng với sự kìm nén bấy lâu về mặt cảm xúc sẽ làm bạn muốn buông xuôi tất cả. Tốt nhất bạn không nên trút cơn nóng giận của mình lên đầu người ấy.

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