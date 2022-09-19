Con giáp nào vướng hạn tiểu nhân trong cuối năm 2022 này?

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 08:30

Các con giáp dưới đây được dự đoán là bị hạn tam tai trong cuối năm 2022 này.

Tuổi Dần

Con giáp này là người có tính cách hiếu thắng, lúc nào cũng không ngừng cố gắng để thể hiện điểm mạnh của bản thân. Bạn không muốn là người tụt hậu, luôn mong muốn mình đứng trên người này, người khác.

Thái độ tích cực này tất nhiên mang đến những tác động tích cực cho sự nghiệp của bản mệnh, tuy nhiên, trong năm Trực Thái Tuế như thế này, bạn không thể chỉ chú ý đến việc cố gắng mà không quan tâm đến những tác động bên ngoài được.

Nhiều việc bạn lập kế hoạch từ trước lại không nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của người ngoài khiến bạn cảm thấy sờn lòng, thoái chí, thậm chí nghi ngờ chính phương hướng mà mình đã lựa chọn.

Thời điểm này, bạn sẽ liên tiếp gặp phải những trở ngại trên con đường thăng tiến, ví dụ như thường xuyên mâu thuẫn, tranh chấp với đồng nghiệp, quan hệ với lãnh đạo không hòa thuận.Nhiều việc bạn lập kế hoạch từ trước lại không nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của người ngoài khiến bạn cảm thấy sờn lòng, thoái chí, thậm chí nghi ngờ chính phương hướng mà mình đã lựa chọn.

Đây là lúc bạn cần bước chậm lại để có thể nhìn nhận và đánh giá chính bản thân mình, nhận ra đâu là ưu điểm và đâu là khuyết điểm của mình để có hướng phát huy, sửa chữa phù hợp.

Tuổi Mão

Vận trình của tuổi Mão không quá khó khăn, lận đận nhưng bản mệnh vẫn phải cẩn trọng trong các mối quan hệ xã giao, đặc biệt là với công việc làm ăn. Kẻ xấu vẫn đang rình rập con giáp này để chờ cơ hội hãm hại.

Con giáp nào vướng hạn tiểu nhân trong cuối năm 2022 này? - Ảnh 1
Người tuổi Mão cần chú ý đến các đối tượng tiếp cận mình. Đó có thể là kẻ tiểu nhân đang tìm cách ném đá giấu tay. Chỉ cần một phút lơ là, tuổi Mão có thể bị cướp công, phải đối mặt với những rắc rối bất ngờ, dẫn tới hao hụt tiền của.

Tuổi Hợi

Vì bản thân con giáp này đã không phải là người quá coi trọng chức quyền nên thường tạo cho người khác cảm giác lười biếng, ỷ lại.

Dù bản mệnh có đầu óc thông minh, linh hoạt nhưng lại ngại bắt tay vào công việc nên về cơ bản, bạn vẫn giậm chân tại chỗ, thậm chí để một vài người tìm được cơ hội vượt qua mình.

Ngoài ra, sự lơ là, chủ quan cũng khiến bạn mắc phải những lỗi sai không đáng có, khiến bạn phải nhận lời phê bình của lãnh đạo và sự chỉ trích của đồng nghiệp.

Con giáp này cần thiết phải chỉnh đốn lại bản thân mình, một khi đã được giao cho nhiệm vụ gì thì cần hoàn thành thật nghiêm túc, tránh đùn đẩy cho người khác. Một khi đã phạm phải sai lầm, bạn cũng cần phải dũng cảm đúng ra nhận khuyết điểm và có hướng sửa chữa, như vậy mới có thể phát triển được.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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