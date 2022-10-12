Con giáp nào vừa lọt lòng đã sở hữ số mệnh 'làm sếp lớn', năng lực có thừa, còn được Quý nhân sát cánh phù trợ?

Có tầm nhìn xa trông rộng, luôn làm việc chăm chỉ và rất tỉ mỉ, những người tuổi Tý rất xứng đáng nằm trong top những ứng viên có số mệnh trở thành sếp.

Người tuổi Tý biết phát huy năng lực của mình một cách tối đa. Vào những hoàn cảnh khó xử thì người tuổi Tý lại có đủ sự lạnh lùng vốn có để đặt công việc lên trên hết, tránh bị tình cảm gây mất tập trung.

Để bắt đầu một cái gì mới, những người tuổi Tý sẽ luôn gặp bất lợi vì độ sáng tạo của họ chưa được cao, tuy nhiên qua bước khởi đầu thì mọi việc sẽ rất hoàn hảo vì độ trau chuốt tỉ mỉ của họ. Hơn thế nữa, con giáp này rất biết cách dùng người và dùng tiền.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão là một nhà lãnh đạo biết coi trọng nhân tài, họ không sợ tài năng của người khác đe dọa đến địa vị của mình.

Họ cho rằng nếu mình đã đứng ở một vị trí cao hơn người thì mình phải thường xuyên cổ vũ nhân viên, không tạo cho họ quá nhiều áp lực, có như vậy thì mới có thể khơi dậy nguồn động lực và khả năng sáng tạo của người khác.

Nhờ có chế độ đãi ngộ nhân tài như vậy mà xung quanh họ luôn có rất nhiều nhân viên tài năng, sẵn sàng cống hiến.

Người tuổi Mão là con giáp giỏi lãnh đạo, được nhiều người yêu mến và khâm phục, họ làm chỉ huy ở nơi nào là nơi đó sẽ phát triển một cách vô cùng nhanh chóng, cuối cùng đạt được thành công khiến người ngoài vô cùng ngưỡng mộ.

Tuổi Thìn

Nếu người tuổi Dần thăng chức nhờ nỗ lực của bản thân, thì người tuổi Thìn lại dễ được đề bạt bởi vì họ quá may mắn và thường được quý nhân phù trợ.

Trong thực tế, lối sống hòa đồng và phóng khoáng của con giáp này dễ đi vào lòng người, bởi vậy cho nên ai cũng quý trọng và sẵn sàng hậu thuẫn để những người tuổi Thìn đạt được ước nguyện.

Hơn thế nữa, người tuổi Thìn luôn luôn chứng minh sự căng tràn sức sống của mình. Trong những hoàn cảnh vô cùng khó khăn, họ vẫn luôn mỉm cười và tìm ra các giải pháp xử lý. Điều thu được là công việc của con giáp này luôn luôn thuận buồm xuôi gió.

Về phương diện khác, người tuổi Thìn cần chú ý tránh để vấn đề tình cả ảnh hưởng tới sự nghiệp. Bởi lẽ, con giáp này có số mệnh rất đào hoa.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm