Con giáp nào vô lo vô nghĩ, chẳng chạy nước rút nhân dịp cuối năm tháng 11 âm lịch sắp tới?

Tuổi Sửu trời sinh là những người chịu thương chịu khó, luôn chăm chỉ và nỗ lực hết mình trong cuộc sống nên được trời thương, từ trung vận trở đi hầu hết đều ổn định, có sự nghiệp vững vàng, gia đình viên mãn, hạnh phúc.

Đặc biệt, từ nửa sau của tháng 11 âm, tuổi Sửu may mắn gặp được nhiều cơ hội tốt, chỉ cần biết nắm bắt sẽ giàu có hơn người, thậm chí đổi vận, có một cuộc sống vô cùng sung túc.

Theo các chuyên gia phong thủy, trong năm Nhâm Dần tuổi Sửu gặp thử thách trong giai đoạn từ tháng 6 đến đầu tháng 11 âm. Qua được giai đoạn này, mọi vấn đề trong cuộc sống của họ đều dần được giải quyết hết, những xui xẻo cũng chấm dứt.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tính tình hảo sảng, phóng khoáng. Họ phù hợp với những công việc đòi hỏi sự sáng tạo và nhãn quan tinh tường. Thời gian gần đây, người tuổi này gặp không ít khó khăn, khúc mắc trong công việc. Tuy nhiên, con giáp này đừng vì thế mà nản lòng, nhụt chí. Hãy tập trung và cẩn trọng hơn trong từng đường đi, nước bước.

Đối với những người đã bỏ lỡ mục tiêu của bản thân thì đầu tháng 11 Âm lịch này sẽ là cơ hội tốt để họ làm lại từ đầu. Tử vi học có nói, trong khoảng thời điểm này, con giáp tuổi Ngọ có tài vận dồi dào, làm đâu thắng đó.

Người làm đầu tư, kinh doanh sẽ sinh lời lớn. Trong khi người làm công ăn lương cũng đạt được những thành tựu đáng chú ý trong công việc. Điều quan trọng nhất con giáp tuổi này cần chú ý là giữ được bình tĩnh, sự kiên trì, bền bỉ khi làm bất cứ việc gì. Trong tháng này, mọi sự cố gắng, nỗ lực của con giáp này đều được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn phần lớn là những người có tinh thần trách nhiệm rất cao, được người khác tin tưởng và nể trọng trong cuộc sống. Họ còn là những cá nhân rất tài năng, làm việc hay quan tâm đến đam mê nhiều hơn là vấn đề tiền bạc nên lại dễ đạt được những thành công mà họ cũng không ngờ đến.

Trong năm Nhâm Dần 2022, theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Thìn là một trong những con giáp may mắn nhất về đường tài lộc, nhất là trong chuyện kinh doanh, khi họ kết hợp với người tuổi Tý hoặc tuổi Thân.

Qua vài tháng chững lại trong khoảng từ tháng 6 âm đến cuối tháng 9 âm, tuổi Thìn đánh dấu sự trở lại một cách ngoạn mục hơn vào dịp cuối năm. Tử vi học có nói, nửa sau tháng 11 âm, tuổi Thìn gặp vận đỏ, cuộc sống có nhiều tin vui, công danh sự nghiệp phát triển rực rỡ mà cuộc sống riêng tư cũng vô cùng ấm êm, hạnh phúc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, mong cầu độc giả sẽ luôn có cái nhìn lạc quan, vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.