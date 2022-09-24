Con giáp nào vẻ ngoài lạnh lùng kiêu sa nhưng bên trong ấm áp, dễ gần?

Do vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần mà 3 con giáp này bị mọi người xem là chảnh chọe.

Tuổi Tỵ

Người Tuổi Tỵ được cho là không có nhiều kinh nghiệm sống nên nhãn quan nhìn người của họ không được tốt. Họ phải gồng mình lên, tạo vỏ bọc lạnh lùng khi tiếp xúc với mọi người. Nhưng nếu chơi thân bạn sẽ thấy những chú rắn không hề chảnh chọe như vẻ bề ngoài.

Tuổi Tỵ là một trong những con giáp có số may mắn, rất nhiều người sinh ra đã ngậm thìa vàng, thìa bạc. Trong công việc và cuộc sống, họ cũng thường đạt được những thành tựu mà người khác phải ganh tị. Nhiều người đạt thành tựu nên thường được săn đón. Càng như vậy, tuổi Tỵ càng khó gần hơn.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, thực ra những người tuổi Ngọ vốn không phải là con giáp lạnh lùng như nhiều người lầm tưởng, chỉ là con giáp này lười không muốn quan tâm đến những người không quen biết mà thôi.

Những người tuổi Ngọ cảm thấy dành thời gian trò chuyện với những người chẳng hề quen biết rất tốn thời gian, chi bằng dành khoảng thời gian ấy để chìm đắm trong thế giới của bản thân còn thú vị hơn.

Đó là lý do khiến những người tuổi Ngọ chẳng bao giờ chịu cởi mở, nói chuyện nhiều với người khác. Con giáp này quyết định sẽ sống một cách độc lập, cho dù có vấn đề gì xảy đến họ cũng sẽ tự mình tìm cách giải quyết, chứ không cần đến sự giúp đỡ của người ngoài.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần nổi tiếng nghiêm túc, kỷ luật và dễ đạt được thành công trong cuộc sống. Với nét tính cách này, họ cũng chỉ có thể làm thân với những người có ý thức kỷ luật bản thân giống mình.

Với những người xuề xòa, sống không mục đích, há miệng chờ sung thì tuổi Dần không gần gũi, làm thân. Chính vì vậy mà họ bị đánh giá là kiêu chảnh, khinh người. Thực tế thì tuổi Dần cũng như tuổi Mão, họ rất quý trọng thời gian và chỉ dành cho những người xứng đáng.

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-giap-nao-ve-ngoai-lanh-lung-kieu-sa-nhung-ben-trong-am-ap-de-gan-505423.html