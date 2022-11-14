Con giáp nào vận trình trầm lặng, tài chính đối mặt với rất nhiều nguy cơ, con giáp nào vận trình tươi sáng, thăng hoa trong tuần mới (14-20/11/2022)?

Tâm linh - Tử vi 14/11/2022 08:10

Nhờ gặp thời gặp thế, chẳng những công việc có thay đổi tích cực mà còn giúp cho tài chính tăng lên, nằm ngoài mong đợi của người tuổi này.

Tuổi Dậu 

Với tuổi Dậu, quý nhân phù trợ sẽ mang tới cho bạn khá nhiều cơ hội kiếm tiền. Nhờ vậy, đường tài lộc của con giáp này có những chuyển biến vô cùng tích cực. Nhờ gặp thời gặp thế, chẳng những công việc có thay đổi tích cực mà còn giúp cho tài chính tăng lên, nằm ngoài mong đợi của người tuổi này. Bạn sẽ có thêm những lựa chọn mới để cải thiện thu nhập của mình.

 

Còn đối với người kinh doanh, buôn bán, bạn có thể nhận được lượng đơn hàng lớn, khách hàng ra vào nườm nượp. Điều đó mang về cho con giáp này lợi nhuận khá cao, tiền bạc rủng rỉnh chi tiêu mà không cần phải cân đo đong đếm từng chút một.

 

Nhờ vậy, bản mệnh không còn quá căng thẳng như trước trong những chuyện liên quan đến tiền bạc nữa, bạn hoàn toàn có thể thả lỏng mình.

Tuổi Ngọ

Tử vi khoa học tiết lộ rằng, vận trình tài lộc của tuổi Ngọ có những bước chuyển mình tích cực. Thu nhập tăng vọt, xua tan rất nhiều nỗi lo tài chính cho bản mệnh.

 

Bạn sẽ có một số ý tưởng hay ho trong ngày và càng tuyệt vời hơn khi chúng có thể sẽ mang lại nguồn cảm hứng mới. Nhìn chung bạn đang cho thấy nỗ lực hơn trong công việc và nhận được kết quả hoàn toàn xứng đáng.

Con giáp nào vận trình trầm lặng, tài chính đối mặt với rất nhiều nguy cơ, con giáp nào vận trình tươi sáng, thăng hoa trong tuần mới (14-20/11/2022)? - Ảnh 1
Cũng bởi bạn làm tốt nhiệm vụ nên có nguồn thu nhập chính cải thiện đáng kể. Với kỹ năng và kinh nghiệm tích lũy trong suốt thời gian vừa qua, con giáp này hoàn toàn có thể tự tin vào chính mình, có quyền được hưởng đãi độ tốt hơn với vị trí cao hơn.

 

Nhiều người ấp ủ việc khởi nghiệp, đầu tư và kinh doanh, tuy ban đầu mọi việc sẽ có không ít khó khăn nhưng hứa hẹn sẽ mang lại nguồn thu không nhỏ cho bạn trong tương lai.

 

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp xui xẻo cuối tuần này. Tài chính của bản mệnh có thể đối mặt với rất nhiều nguy cơ, tuyệt đối không được phép chủ quan. Do có hung tinh chiếu mệnh, Thìn có nguy cơ thất thoát tiền bạc, đầu tư dễ rơi vào cảnh thua lỗ hoặc bị lừa lọc. Một khi xảy ra rắc rối thì rất khó có thể giải quyết trong một sớm một chiều.

Để tránh những điều ngoài ý muốn xảy ra, con giáp này cần tỉnh táo, bình tĩnh để tránh đưa ra những quyết định sai lầm ảnh hưởng trầm trọng hơn.

Nếu nhận được lời hỏi vay mượn từ người thân, bạn bè thì Thìn nên xem xét đến khả năng chi trả, mục đích sử dụng của đối phương. Đừng nên tin tưởng người khác hoàn toàn mà có thể mất tiền bạc của mình.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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