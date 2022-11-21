Con giáp nào vận trình đi xuống, có nguy cơ đụng độ tiểu nhân vào tuần mới (21-27/11/2022)?

Đặc biệt ở phương diện tài lộc, con giáp này tin người mù quáng khiến tiền bạc tổn hao không ít.

Tuổi Tị

Đây không phải là một tuần quá suôn sẻ với Tị khi hung vận của bạn khá lớn. Bản mệnh nên chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với những sự cố bất ngờ xảy đến với mình. Đặc biệt ở phương diện tài lộc, con giáp này tin người mù quáng khiến tiền bạc tổn hao không ít. Hãy thật cẩn trọng trong mọi quyết định, bởi xung quanh bạn có những kẻ tiểu nhân chỉ chực chờ bạn sơ hở là phá hoại công việc làm ăn, bày mưu chiếm đoạt lợi ích của bạn ngay.

Ngoài ra, bạn còn dễ xao nhãng cho những công việc ngoài luồng. Nếu không nhanh chóng chấn chỉnh lại thái độ làm việc thì khó tránh khỏi những sai lầm lớn.

Đường tình cảm không được thuận lợi cho lắm khi người bạn có tình cảm thì đối phương chẳng mặn mà, người bạn không có cảm xúc lại nhiệt tình thái quá. Điều này gây ra ít nhiều muộn phiền cho bạn.

Tuổi Mão

Dưới sự ảnh hưởng của cục diện Tương Hình, công việc của người tuổi Mão khó có thể tiến triển như mong muốn. Nếu phát hiện ra điều gì bất hợp lý, hãy lên tiếng để mọi người sửa đổi chứ không nên giấu sự bất mãn trong lòng. Đây là cách để bạn khẳng định bản thân.

Tài lộc của tuổi Mão cải thiện rõ rệt. Tuổi Mão là người tư duy, luôn tìm kiếm cho mình những cơ hội mới và nắm bắt chúng để đổi lại vận tài chính hanh thông.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có nguy cơ đụng độ tiểu nhân trong tuần này. Kẻ xấu không phải ai xa lạ mà có thể chính là bạn bè, đồng nghiệp, người quen… ở ngay bên cạnh bạn

Áp lực công việc trong tuần cũng khá lớn, bạn vừa phải lo điều hòa quan hệ xã giao vừa phải gồng mình để làm việc, tiếc rằng kết quả vẫn chưa được như mong muốn. Vì thế, hãy nhắc nhở mình làm việc nghiêm túc từ đầu để tránh những lỗi sai không đáng có.

Vận trình tài lộc lên xuống thăng trầm. Hãy cẩn thận trong các quyết định đầu tư, kinh doanh, bởi chỉ cần sơ sẩy một chút là tiền bạc vất vả kiếm được sẽ tan biến.

Đáng buồn hơn, vì quá mải mê làm việc và kiếm tiền nên bạn không còn thời gian cho chuyện tình cảm. Với người đã kết hôn, tình cảm vợ chồng có xu hướng nhạt dần, xung đột ngày càng gia tăng. Những bạn còn độc thân tạm hài lòng với tình trạng hiện giờ.

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-giap-nao-van-trinh-di-xuong-co-nguy-co-dung-do-tieu-nhan-vao-tuan-moi-21-27-11-2022-526601.html