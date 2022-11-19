Con giáp nào vận tài lên hương, gặt hái được vô số lộc lá vào dịp cuối tuần (19-20/11/2022)?

Tâm linh - Tử vi 19/11/2022 19:37

Từ làm ăn nhỏ trở thành làm ăn lớn, nguồn thu chính từ kinh doanh mà ra.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn nhất. Đặc biệt trên con đường tài lộc của con giáp này có dấu hiệu lên như diều gặp gió. Việc làm ăn kinh doanh cũng ngày càng phát đạt. Từ làm ăn nhỏ trở thành làm ăn lớn, nguồn thu chính từ đây mà ra.

Đặc biệt trên con đường tình duyên với những ai độc thân thì thời gian tới, tuổi Thân đã có thể tìm thấy tình duyên đáng mơ ước. Còn với những người tuổi Thân đã có gia đình thì đây chính là thời điểm vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

Tuổi Thìn 

Xem tử vi cuối tuần, người tuổi Thìn chính là một trong số những con giáp phát tài cuối tuần này (19-20/11). Thời điểm này bạn có may mắn đón hỷ sự rất lớn, vượng tài nên tinh thần cũng thoải mái hơn. Quý nhân sẽ mách lối cho con giáp này cách buôn bán kinh doanh, gặp thời nên mọi việc càng suôn sẻ, lợi nhuận đổ về ầm ầm.

 

Đặt biệt là trong thứ 7 ngày 19/11/2022, dù làm gì cũng có thể đạt được lợi nhuận và gặp vận may giúp cho phát vận nhanh chóng. Dù trước đó có những vấn đề đang tồn đọng nhưng bản mệnh biết mình cần phải làm gì và không sa vào vết xe đổ một lần nữa.

Con giáp nào vận tài lên hương, gặt hái được vô số lộc lá vào dịp cuối tuần (19-20/11/2022)? - Ảnh 1
Công việc càng về cuối năm càng bận rộn nhưng bạn cũng cho thấy tinh thần cống hiến hăng say hết mình của bản thân. Hôm nay là ngày bạn có nhiều thỏa thuận thành công, ví dụ như kí hợp đồng, thỏa thuận, hợp tác về tài chính...

 

Việc bạn được giao đều mang lại nhiều thành tựu lớn, gặt hái được lộc lá trời ban. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui lớn trong thời điểm này đi nhé.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ được Thần Tài và qúy nhân chiếu cố liên tục. Điều đó dẫn đến không chỉ đường công danh của họ phất lên, mà của cải tiền bạc cũng ngày càng dồi dào.

Người làm công ăn lương cũng được câp trên trọng dụng, cơ hội thăng chức, tăng lương đã đên rất gần. Vận qúy nhân khởi vượng nên tài lộc cũng được khai mở. Trong thời gian này người tuổi Ngọ sẽ có qúy nhân phù trợ nên con giáp này sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú qúy đang ở ngay trước mắt.

Vận trình đang lên, con giáp hãy tận dụng triệt để cơ hội để đạt được những thành tích cao trong sự nghiệp. Tài vận bừng sáng, nếu biết cách tích lũy thì cuối năm mua nhà mua xe, hưởng thụ cuộc sống sung túc là điều trong tầm tay.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Top 3 con giáp nổi tiếng cần cù, cầu tiến, ý thức làm giàu từ sớm nên sự nghiệp thăng hoa, đáng ngưỡng mộ hơn người

Top 3 con giáp nổi tiếng cần cù, cầu tiến, ý thức làm giàu từ sớm nên sự nghiệp thăng hoa, đáng ngưỡng mộ hơn người

Họ nỗ lực bằng chính sức mình để những người thân trong gia đình có cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi năm 2022 tử vi 12 con giáp dự đáp nhâm dần

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 2 giờ 3 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba