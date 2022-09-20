Con giáp nào tụt dốc không phanh vào tháng 12 âm lịch năm 2022?

Trong tháng 12 âm lịch, con giáp tuổi Ngọ gặp Cục diện Tương Hại Thái Tuế, có thể đương đầu với nhiều tai ương do tác động của các yếu tố khách quan. Thế nên tuổi Ngọ chớ nên hy vọng quá nhiều vào bất cứ điều gì.

Phương diện tài lộc của người tuổi Ngọ chịu ảnh hưởng của vận khí sa sút nên khó đạt được như kỳ vọng. Người làm công ăn lương vẫn có khoản thu nhập ổn định, người kinh doanh buôn bán cũng có thể tranh thủ dịp cuối năm mà thu về một chút lời lãi. Tuy nhiên, nguồn thu này không quá xông xênh nên bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý.

Về công việc, bản mệnh dễ nảy sinh mâu thuẫn hoặc bị tiểu nhân quấy phá, dẫn tới xung đột, thị phi trong tập thể, gây ảnh hưởng tiêu cực tới tinh thần cũng như hiệu suất làm việc. Chưa kể, thời điểm cuối năm khối lượng công việc quá lớn, lại phải chuẩn bị kế hoạch cho năm mới, có thể khiến cho tuổi Ngọ cảm thấy áp lực và mệt mỏi.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi cũng là con giáp xui xẻo tháng 12/2022, bạn cần điềm tĩnh hơn trong cách cư xử, không có những lời nói hoặc hành động gây tổn thương người khác, ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Làm việc gì bạn cũng cần nhìn trước ngó sau, không nên khăng khăng với ý kiến của riêng mình. Bạn là người chủ động, xông xáo thật đấy, nhưng chính vì vậy mà bạn thường không cân nhắc được chu toàn mọi vấn đề.

Người làm ăn kinh doanh cần hết sức cẩn trọng trong việc giao thiệp, hợp tác với các mối khách hàng, đối tác của mình. Bạn chớ nên nhẹ dạ cả tin, nghe theo lời rủ rê, dụ dỗ của người khác khi chưa kiểm chứng thông tin. Khi đồng tiền không mấy dư dả, bạn cũng cần giảm bớt các nhu cầu không thực sự cần thiết của mình. Hãy luôn có một khoản tiền để dành dự phòng cho những tình huống bất ngờ không mong muốn xảy ra.

Trong gia đình, lứa đôi tuổi Mùi có dấu hiệu xa cách, nếu không quan tâm để ý và nhanh chóng tìm cách khắc phục thì có thể dẫn đến hậu quả khó lòng cứu vãn.

Những người độc thân dường như không tin tưởng vào tình yêu nên bạn cũng chẳng muốn tìm hiểu bất cứ ai. Dù cho được người quan tâm, chăm sóc đi nữa, bạn cũng không nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ kéo dài được lâu.

Tuổi Tuất

Trong tháng cuối cùng của năm 2022, người tuổi Tuất chịu tác động từ cục diện Tương Hình Thái Tuế nên vận trình có chiều hướng đi xuống.

Cuối năm, công việc dồn ứ nhiều gâp áp lực cho người tuổi Tuất, tinh thần làm việc giảm sút nên khó đảm bảo hiệu quả trong công việc. Tháng này tuổi Tuất còn dễ nảy sinh tính đố kỵ, không suy nghĩ kỹ càng trước khi nói, không tính toán cẩn thận trước khi làm, khiến cho bản thân gánh chịu tổn thất và thiệt thòi, thậm chí ảnh hưởng tới khoản thưởng cuối năm, mọi cố gắng gần như đổ sông đổ bể.

Vận trình tài lộc trong tháng 12 của người tuổi Tuất không có sự khởi sắc. Vì vậy nếu có ý định đầu tư trong thời gian này, bản mệnh cần tính toán cẩn thận chứ không nên mạo hiểm để tránh tổn thất nặng nề.

Năm mới 2023, dự báo sẽ xảy ra nhiều biến động khó lường. Vì vậy, nếu nắm được vận trình tương lai, bản mệnh sẽ có thể xây dựng kế hoạch phù hợp góp phần cải thiện cho người có vận trình xấu, gia tăng may mắn đối với người có vận trình tốt.

Trong tháng cuối cùng của năm 2022, 3 con giáp Mùi, Ngọ, Tuất tuy rằng vận trình không mấy tốt đẹp nhưng điều đó có nghĩa rằng, bản mệnh nên cố gắng nhiều hơn, chứ không phải chịu thỏa hiệp và chấp nhận thất bại. Tin chắc rằng mọi khó khăn đều sẽ vượt qua.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.