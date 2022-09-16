Con giáp nào từ giữa tháng 10 phú quý tới tận tay?

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 00:15

Bắt đầu từ giữa tháng 10 này các con giáp chuẩn bị tinh thần đón Thần Tài về nhà nhé!

Tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp được biết đến với tình cách hiền lành, hòa nhã, biết đối nhân xử thế. Bạn là người hành thiện, cư xử phải đạo nên có quý nhân vây quanh. Trong công việc, người tuổi Mão là người có khả năng sáng tạo, thích là người đi đầu. 

Đến giữa tháng 10, tài vận của người tuổi này cực vượng. Công việc của bạn sẽ muôn phần như ý, tài chính bùng nổ. Các dự án bạn đầu tư trước kia giờ đã sinh lời. Người tuổi này có thể tất toán những khoản nợ cũ và có thêm những cơ hội đầu tư, kinh doanh mới. 

Người tuổi Mão làm kinh doanh thì bước sang tháng 10, công việc của bạn có nhiều chuyển biến tích cực. Bạn nhận được lời mời hợp tác, công việc kinh doanh nhờ đó cũng suôn sẻ hơn gấp bội.

Tuổi Tị

Người tuổi Tị là con giáp may mắn tháng 10/2022, bạn có thể gặt hái được những thành quả xứng đáng trong sự nghiệp, cốt là bạn sẵn sàng bỏ công, bỏ sức ra làm việc, không ngại đứng trước thử thách, khó khăn.

Người làm công ăn lương có thể nhận được sự đánh giá cao của người làm lãnh đạo và đồng nghiệp xung quanh nếu bạn luôn nhiệt tình làm việc. Khi được giao cho những nhiệm vụ quan trọng, bạn hãy tự tin hơn nữa vào năng lực của mình.

Những người theo con đường học tập nghiên cứu nhanh chóng tiếp thu được kiến thức, đồng thời có cách áp dụng phù hợp vào tình hình thực tế, nhờ vậy mà thành tích của bạn tăng tiến ổn định. Trên phương diện tài lộc, người làm công ăn lương có thể nhận được một khoản tiền thưởng nóng nhờ những đóng góp cho tập thể.

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Người làm nghề tự do luôn giữ được thái độ tích cực, không ngại khó, không ngại khổ nên có thể tiếp xúc với các mối khách hàng hoặc đối tác triển vọng, hứa hẹn thành quả trong tương lai.

Người làm đầu tư, kinh doanh có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ mở ra hướng đi mới hoặc thực hiện tốt những kế hoạch đã đặt ra từ trước đó.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần mang nét tính cách chân thật, thẳng thắn, có sao nói vậy. Tuy nhiên, đôi khi bạn lại quá nóng nảy, không kiềm chế được bản thân và cũng hay giải quyết mọi chuyện một cách cảm tính. 

Đến giữa tháng 10, tài vận của con giáp này vượng hơn thấy rõ. Nhận được thêm công việc, dự án mới, bạn có cơ hội kiếm tiền đầy ví. Nhờ cần cù, chăm chỉ làm việc lại có sáng kiến trong công việc, bạn được cấp trên trọng dụng, cất nhắc để nắm giữ vị trí cao hơn. Có cơ hội thăng quan tiến chức, người tuổi Dần chớ nên kiêu ngạo mà cần nỗ lực hơn nữa.

 Bên cạnh đó, chuyện tình duyên của con giáp này cũng ngày một hài hòa, nồng thắm. Nhờ được người quen mai mối, bạn sẽ sớm gặp được đối tượng phù hợp. Những người đã có gia đình nên dành nhiều thời gian hơn để vun đắp tình cảm với nửa kia. Đừng vì ham mê công việc mà bỏ bê tổ ấm của mình nhé!

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo. 

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