Con giáp nào trúng độc đắc bắt đầu từ 1/8/2022?

Tâm linh - Tử vi 24/07/2022 10:48

Ai sẽ à con giáp may mắn thăng tiến ngày 1/8/2022?

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trở thành con giáp thăng tiến ngày 1/8/2022 một phần là do nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Bạn có thể chạm tay vào những cơ hội đáng quý, khiến con đường công danh sự nghiệp bỗng rộng mở hơn hẳn. Hãy tin tưởng và bản thân, bạn có thể tiến xa hơn tưởng tượng của chính mình nhiều đấy.

 

Với người làm lãnh đạo, bạn nhận ra được những nhân viên tiềm năng và tâm huyết với công việc. Hãy có kế hoạch dìu dắt, nâng đỡ đối phương, vì có thể tương lai, họ sẽ là cánh tay đắc lực của bạn, cùng bạn đồng cam cộng khổ và gặt hái thành công.

 

Tuổi Tý

 

Tử vi của người tuổi Tý dự đoán, vận trình sự nghiệp của bạn diễn ra thuận lợi. Điềm báo cát lành mang đến cho người tuổi này nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Bạn chỉ cần đi đúng theo lộ trình, tập trung và kiên trì thì sẽ sớm được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Vận trình tình cảm có chút biến động. Cuộc sống gia đình dễ gặp sóng gió vì có kẻ thứ ba bước chân vào mối quan hệ này. Người độc thân dù đã cố gắng nhưng vẫn chưa tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp.

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Vận trình tài lộc khả quan. Nguồn lợi nhuận tăng nhanh đem lại nguồn thu nhập rủng rỉnh, gỡ bỏ áp lực tài chính trước đây.

Tuổi Tuất

 

Người tuổi Tuất xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Bạn nhiệt tình giúp đỡ người khác nên cũng được mọi người giúp sức khi gặp phải khó khăn. Hôm nay, mọi việc đều được giải quyết thuận lợi, thậm chí bạn còn có thể biến thách thức thành cơ hội, khiến cấp trên nhìn bằng con mắt khác xưa.

Với người làm ăn kinh doanh, đây là thời điểm thích hợp để bạn kí kết, hợp tác với đối tác và khách hàng. Kí hợp đồng vào hôm nay sẽ khiến đôi bên hợp tác ăn ý, tìm ra những hướng đi đúng đắn để lợi nhuận đổ ào ào vào túi.

Với những tuổi con giáp khác thì sao, vận hạn nào đến trong ngày 1/8/2022 này hay những ngày kế tiếp? 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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