Con giáp nào trong tuần mới đã gặp nhiều chuyện xui xẻo, rủi ro kéo đến dồn dập (24-30/10/2022)?

Là con giáp xui xẻo tuần này nên người tuổi Tị cần xác định tinh thần đối diện với nhiều điều bất lợi. Do có sao Đại Hao chiếu mệnh nên bạn cần cẩn thận với mọi quyết định liên quan tới tiền bạc. Thời điểm này rất dễ xảy ra những sự cố ngoài ý muốn khiến tiền trong túi không cánh mà bay.

Lại thêm Thiên Quan tác động, công việc vào đầu tuần không được tốt cho lắm, điềm báo có tiểu nhân phá hoại khiến bao công sức bản mệnh gây dựng suốt thời gian vừa qua tan biến trong chốc lát. Ngoài ra, nếu là người làm lãnh đạo, bạn cũng cần cảnh giác với những kẻ tâm địa xấu xa, chỉ a dua nịnh nọt bên tai bạn.

Phương diện tình cảm cũng chẳng được như ý muốn. Người có duyên chưa chắc đã có phận để thành đôi bên nhau. Các cặp đôi xảy ra bất đồng, cãi vã vì một trong hai người không chịu hạ cái tôi của mình xuống, khiến tình cảm ngày càng lạnh nhạt, xa cách.

Vận khí sa sút nên bạn cũng cần phải thận trọng mỗi khi xuất hành, sơ suất có thể sẽ gặp phải nhiều chuyện bất trắc. Bên cạnh đó, dù công việc bận rộn đến đâu, tuổi Tị cũng cần phải quan tâm đến sức khỏe của mình, cân bằng thời gian làm việc và nghỉ hợp một cách hợp lý.

Tuổi Tý



Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 24/10 đến 30/10/2022 tuần này là một tuần không mấy thuận lợi đối với người tuổi Tý trên phương diện sự nghiệp. Đầu tuần, nhờ có Chính Quan phù trợ, bạn có thể gặt hái được thành công hoặc khẳng định được vị thế của mình, song chính điều đó cũng khiến bạn trở nên kiêu ngạo. Từ giữa tuần trở đi, Thương Quan và Kiếp Tài xuất hiện chứng tỏ bạn dễ gây hấn với cấp trên hoặc đồng nghiệp.

Phương diện tài lộc khá suôn sẻ kể từ giữa tuần trở đi, đặc biệt là với người làm ăn kinh doanh và người làm các công việc tay trái. Bạn có thể mở rộng mạng lưới khách hàng, đối tác để kiếm thêm nhiều cơ hội triển vọng. Nếu vẫn luôn chăm chỉ làm ăn thì cơ hội làm giàu nằm trong tầm tay bạn.

Thiên Cẩu chiếu mệnh cho thấy bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần kết hợp làm việc và nghỉ ngơi đúng lúc, không nên làm việc quá sức cũng như nhận hết việc về mình. Nếu có thể, hãy thường xuyên chia sẻ với những người mình tin tưởng.

Chuyện tình cảm không có nhiều tiến triển đáng kể trong tuần này. Vợ chồng bạn rơi hết từ rắc rối này đến rắc rối khác, mà nguyên nhân chủ yếu có lẽ là vì đôi bên chưa thực sự biết cách tha thứ và thấu hiểu cho nhau. Đừng để kẻ thứ ba nhân cơ hội này chen chân vào mối quan hệ của hai bạn.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi cũng gặp những khó khăn nhất định trong tuần này do bị hung tinh chiếu mệnh. Công việc tiến triển không được tốt lắm do bản mệnh thiếu tập trung vì có quá nhiều mối quan tâm khác bên ngoài. Cũng chính vì thế, bạn phải tốn nhiều thời gian và công sức hơn để xử lý những vấn đề vốn đã quen thuộc với mình.

Vấn đề xuất phát từ phía bạn nên bạn cần phải tự chấn chỉnh lại thái độ làm việc trước khi gây ảnh hưởng cho cả đồng nghiệp bên cạnh. Cho dù cấp trên chưa tỏ thái độ nhưng có thể đang quan sát từ xa, hãy luôn tự nhắc nhở bản thân phải làm việc nghiêm túc và cống hiến hết mình.

Đầu tuần nhờ có Thực Thần che chở nên đường tài lộc của Hợi khá vượng, tuy nhiên càng về cuối tuần thì tài vận càng sa sút. Con giáp này nên đề phòng bị người khác lừa gạt, chớ nên quá tin người mà đánh mất tiền bạc.

Phương diện tình cảm có phần kém sắc, nguyên nhân chính là do người độc thân vẫn còn lưu luyến nhiều chuyện trong quá khứ nên chưa thực sự mở lòng mình đón nhận tình cảm mới. Với người đã có đôi có cặp, vợ chồng bạn nên đề phòng kẻ thứ ba xuất hiện. Hãy chú ý giữ khoảng cách với mọi người xung quanh.

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