Người tuổi Dần vốn luôn nghiêm túc với công việc, họ mong rằng những việc mình phụ trách phải đạt được hiệu quả và chất lượng tốt nhất. Chính vì vậy mà họ thường tự đặt ra những yêu cầu rất cao cho không chỉ riêng bản thân mình mà còn là tất cả những đồng nghiệp làm cùng.

Tuy nhiên, khi mọi người đồng thời đề xuất phương án giải quyết công việc, tuổi Dần thường cảm thấy người khác làm việc quá sơ suất, không thể cẩn thận bằng mình, đồng thời luôn có cái nhìn coi thường ý kiến của người khác. Vào những lúc như thế, họ thường nói thẳng cảm nhận của mình, khiến người khác cảm thấy khó xử, và nếu nghiêm trọng hơn nữa sẽ tổn thương lòng tự trọng của người nghe. Rơi vào tình huống này, đối phương sẽ không khỏi nóng giận và trực tiếp tranh cãi với người tuổi Dần. Nếu con giáp dễ tranh cãi với đồng nghiệp này không chịu thay đổi mặt tính cách ấy của mình thì bầu không khí làm việc sẽ luôn trở nên căng thẳng, mâu thuẫn có thể nổ ra bất cứ lúc nào.

Các mối quan hệ xã hội của người tuổi Mão dễ gặp phải trục trặc trong ngày hôm nay. Những mâu thuẫn, bất đồng với bạn bè hoặc đồng nghiệp khiến mọi chuyện dễ rơi vào bế tắc không thể giải quyết ngay lập tức được.

Trong gia đình, bạn thích làm theo ý mình mà không để ý đến cảm nhận của người khác. Hãy biết đặt mình vào vị trí của người khác, đừng ích kỷ coi việc mọi người chiều theo ý mình là hiển nhiên, bởi hành động của bạn có thể gây tổn thương cho những người thân thiết nhất.

Trên phương diện sự nghiệp, Thiên Quan cho thấy bạn là người xông xáo trong công việc nhưng đôi khi hay đưa ra những quyết định nóng nảy, thiếu chính xác. Hãy cố gắng cải thiện điểm yếu của mình.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là một người rất cần cù và chịu khó, họ luôn muốn tự mình giải quyết tất cả mọi công việc được phân công, không phải làm phiền đến ai.

Với mỗi công việc, dù là đơn giản hay phức tạp, chỉ cần cho họ đủ thời gian và một không gian làm việc yên tĩnh, họ chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.



Thế nhưng trong lúc này, nếu có người luôn đến làm phiền, thậm chí ra vẻ giàu kinh nghiệm chỉ đạo họ phải làm thế nọ, làm thế kia, họ sẽ trở nên rất nóng giận, thậm chí sẵn sàng to tiếng với đối phương để tìm lại sự yên tĩnh cho mình.



Một khi đã bắt tay vào làm việc gì, họ sẽ là con giáp cứng đầu, không muốn nghe theo ý kiến của người khác.



Vì thế, dù có muốn góp ý cho người tuổi Sửu điều gì, bạn cũng cần phải để ý đến hoàn cảnh và thời điểm giao tiếp, đồng thời sử dụng ngôn từ khéo léo để không xảy ra tranh cãi không cần thiết với họ.

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