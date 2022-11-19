Con giáp nào tình cảm khởi sắc, vận đỏ như son, nằm mát ăn bát vàng trong tuần mới (21-27/11/2022)?

Tâm linh - Tử vi 19/11/2022 20:00

Nếu đầu tuần, bạn có thể đối đầu với kẻ tiểu nhân thì sau đó, từ giữa tuần trở đi, bạn lại nhận được sự che chở của lãnh đạo, được giúp đỡ để khẳng định vị thế.

Tuổi Mùi

Là con giáp may mắn tuần này nên người tuổi Mùi có khả năng vượt lên thử thách. Nếu đầu tuần, bạn có thể đối đầu với kẻ tiểu nhân thì sau đó, từ giữa tuần trở đi, bạn lại nhận được sự che chở của lãnh đạo, được giúp đỡ để khẳng định vị thế.

 

Tình hình tài lộc thiên về ổn định. Bạn có thể nhận được một khoản tiền lãi nhỏ từ những mối đầu tư trước đó. Đây là lúc bạn cần xem lại những quyết định của bản thân và xu hướng của thị trường, nếu thấy có điều gì chưa ổn thì cần phải thay đổi để phát triển.

 

Phương diện tình cảm có dấu hiệu dần khởi sắc. Người độc thân có thể nhân thời điểm cuối tuần để giao lưu, tụ tập với mọi người nhiều hơn. Nếu mở lòng mình, bạn có thể gặp và làm quen được với một vài đối tượng khá triển vọng đấy.

 

Với người đã lập gia đình, bạn và người ấy thấu hiểu và luôn là điểm tựa vững chắc cho nhau. Cũng nhờ có người ấy, bạn chẳng còn sợ hãi khi đối diện với khó khăn, thử thách nữa. Đối phương sẵn sàng đưa ra cho bạn những lời cổ vũ, động viên cũng như ý kiến giải quyết công việc.

Tuổi Sửu

Công việc của người tuổi Sửu tiến triển vô cùng suôn sẻ nhờ có Tam Hội phù trợ. Dù vấn đề phải đối mặt có phức tạp, bạn vẫn có thể tìm ra phương án giải quyết hợp lý. Nhờ vậy, mọi người đều yên tâm khi giao công việc cho bạn.

Con giáp nào tình cảm khởi sắc, vận đỏ như son, nằm mát ăn bát vàng trong tuần mới (21-27/11/2022)? - Ảnh 1
Vận trình tài lộc rộng mở. Con giáp này nhận được món quà bất ngờ, vừa mang giá trị vật chất vừa mang giá trị tinh thần từ phương xa.

Vận trình tình duyên không như ý. Tuổi này có nhiều vấn đề cần lo lắng dẫn đến trạng thái bực tức và không muốn trò chuyện hay thể hiện sự lãng mạn với đối phương. 

Tuổi Mão

 

Người tuổi Mão có thể gặt hái được thành công trong tuần này nếu bạn không ngừng cố gắng. Đầu tuần, bản mệnh có thể được cấp trên tin tưởng và phân công cho nhiệm vụ quan trọng, hãy phát huy khả năng của mình để khẳng định vị thế nhé.

 

Phương diện tài lộc tiến triển tích cực vào thời điểm giữa tuần. Nếu là người làm ăn kinh doanh, bạn có thể được giới thiệu cho những cơ hội làm ăn hiếm có, khiến đồng tiền chảy vào túi ào ào. Nếu là người làm công ăn lương, bạn có thể nhận được khoản tiền thưởng nóng. Hãy tin rằng nếu bạn quyết tâm làm việc thì thành công nằm ngay trong tầm tay. Bạn vẫn còn nhiều tiềm năng chưa khám phá hết, càng chăm chỉ thì bạn sẽ càng thu được nhiều lợi ích.

 

Phương diện tình cảm ngày càng ổn định hơn. Đôi khi, vợ chồng bạn không tránh khỏi việc mâu thuẫn ý kiến, song sau khi trao đổi, hai người lại càng thêm thấu hiểu nhau. Thậm chí, những lần giận dỗi cũng là gia vị tình yêu cho hai bạn.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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