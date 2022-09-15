Dưới đây là 3 con giáp có biệt tài nói dối trong 12 con giáp.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu rất giỏi giả vờ. Mặc dù có vẻ ngoài trung thực, đáng tin nhưng thực chất họ lại nói dối rất giỏi. Không ai biết suy nghĩ bên trong của họ có thể là gì. Có lẽ bạn giỏi nhìn thấu lời nói dối của người khác nhưng với tuổi Dậu thì không. Họ nói dối tự tin tới mức thuyết phục được chính bản thân. Nhưng nhữn người cầm tinh con gà lại rất giỏi đối nhân xử thế.

Người tuổi Dậu thường lặp lại quan điểm của người khác khiến chúng ta hiểu lầm. Dù họ có hứa hẹn gì thì cũng đừng coi đó là thật. Là một trong những kẻ nói dối đỉnh nhất, người tuổi Dậu có thể nói mọi thứ để nịnh bợ bạn. Các lãnh đạo thường thích người tuổi Dậu nhưng sau đó mới phát hiện ra họ là người không chân thật.

Tuổi Sửu

Với phần đông tất cả người, tuổi Sửu rất thật thà và chân thành, người ta thường nghĩ là con giáp này nói ra lời nào thì lời ấy cũng là thật lòng, chẳng lúc nào nói dối cả.

Thế nhưng thực ra, nhiều lúc người tuổi này cũng sẽ nói dối, thế nhưng họ có kĩ thuật nói dối cao siêu nên chẳng ai rất có thể nhận ra.

Nguyên nhân khiến cho họ thường nói dối là lợi ích của một cả nhân nào kia hoặc vì không muốn một chuyện không tốt đẹp sẽ xảy ra.

Vì thế, một lúc con giáp này đã nói dối thì đều xuất phát từ thiện ý, chứ chẳng lúc nào nghĩ tới việc đặt điều để hãm sợ hãi người khác. Chủ yếu vì tính phương pháp lương thiện này mà dù họ có bị tất cả người phát hiện ra là đang nói dối, tất cả người cũng sẽ yên lặng để họ tiếp tục thực hiện điều này.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ láu cá là người rất hòa đồng, có thể nói chuyện với bất cứ ai. Sự chân thành sẽ không đủ để phát triển loại kỹ năng xã hội này. Tuổi Ngọ thường làm việc theo cách phô trương và quan tâm đến việc giữ thể diện. Để khoe kỹ năng của mình, họ sẽ phóng đại mọi thứ và nói dối là điều tất yếu.

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-giap-nao-thuong-xuyen-noi-doi-vi-loi-ich-ban-than-khien-nguoi-nguoi-ne-tranh-giao-luu-501646.html