Con giáp nào thuận lợi nhận tài lộc trời ban trong vòng 7 ngày tới?

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 21:20

Sau khoảng thời gian chật vật trong tháng cô hồn, con giáp này nhận được tài lộc bất ngờ.

Tuổi Thìn

 

Người tuổi Thìn có vận trình tình duyên và công việc khởi sắc hơn trước đúng 1 tuần nữa. Con giáp này đi đến đâu cũng có người yêu mến.

 

Con giáp nào thuận lợi nhận tài lộc trời ban trong vòng 7 ngày tới? - Ảnh 1Với tài ăn nói, con giáp này sẽ có nhiều lời mời hợp tác làm ăn. Những người bạn của Thìn có thể giới thiệu cho con giáp này những cơ hội đáng quý.

Con giáp nào thuận lợi nhận tài lộc trời ban trong vòng 7 ngày tới? - Ảnh 2
Về sự nghiệp, Thìn càng vất vả, xông xáo sẽ có nhiều thu hoạch lớn, được khách hàng ủng hộ, sếp tin tưởng. Vậy nên Thìn đừng ngại nhận những công việc trọng đại cấp trên giao phó.
 

Về tài lộc, Thìn có nhiều cơ hội kiếm tiền nằm ngay trong tầm tay. Chỉ cần tin tưởng vào bản thân là tập trung làm tốt việc của mình, chắc chắn ông trời không phụ lòng người.

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu tính tình hiền lành, ít nói. Họ hội tụ nhiều phẩm chất và bản chất là người khoan dung, nhân ái. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn và bản thân người tuổi này cũng rất nhẫn nại, kiên trì.

Khi gặp khó khăn, con giáp này thường tỏ ra bình tĩnh, tìm nhiều cách để giải quyết vấn đề. 7 ngày tới, người tuổi Dậu mở cửa đón Thần Tài. Công việc, cuộc sống của họ đều khởi sắc. Người làm công ăn lương được lãnh đạo tin tưởng, trọng dụng. Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều thương vụ lớn.

Trong thời gian tới, họ còn cơ cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, hợp tác làm ăn với nhiều bạn làm ăn uy tín.

Ngoài ra, trong tuần tới, con giáp này bị hai hung tinh chiếu mệnh, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Họ cần chú ý ngăn ngừa bệnh thấp khớp. Người tuổi này cần sinh hoạt điều độ, vận động nhiều hơn để tăng cường sức khỏe.

Tuổi Tý

 

Tuổi Tý may mắn được Tam Hợp cục che chở nên thể hiện được bản lĩnh và sự nhanh nhẹn của mình trong mọi vấn đề gặp phải đúng 1 tuần nữa. Dù đối mặt với khó khăn nào trong công việc cũng đều nhanh chóng xử lý một cách khéo léo nhất có thể.

 

Tình hình tài chính của bản mệnh cũng vô cùng thuận lợi nhờ cát khí đang hưng vượng. Đặc biệt, những người làm việc liên quan đến nghệ thuật sáng tạo hoặc kinh doanh buôn bán sẽ được lợi hơn cả.

 

Con giáp này có nguồn cảm hứng dồi dào cho nên những kế hoạch mà bản mệnh thực hiện đều mang lại kết quả tích cực.

 

Kim sinh Thủy còn mang tới những tín hiệu tích cực cho chuyện tình cảm của Tý. Những bạn đã có đôi thì sống trong những phút hạnh phúc ngập tràn. Yêu và được yêu, cả hai không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình mà chẳng nghĩ suy quá nhiều.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   tử vi các con giáp may mắn Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 3 giờ 35 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 9 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa