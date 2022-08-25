Con giáp nào thuận lợi nhận tài lộc trời ban trong vòng 7 ngày tới?

Người tuổi Thìn có vận trình tình duyên và công việc khởi sắc hơn trước đúng 1 tuần nữa. Con giáp này đi đến đâu cũng có người yêu mến.

Với tài ăn nói, con giáp này sẽ có nhiều lời mời hợp tác làm ăn. Những người bạn của Thìn có thể giới thiệu cho con giáp này những cơ hội đáng quý.

Về sự nghiệp, Thìn càng vất vả, xông xáo sẽ có nhiều thu hoạch lớn, được khách hàng ủng hộ, sếp tin tưởng. Vậy nên Thìn đừng ngại nhận những công việc trọng đại cấp trên giao phó.

Về tài lộc, Thìn có nhiều cơ hội kiếm tiền nằm ngay trong tầm tay. Chỉ cần tin tưởng vào bản thân là tập trung làm tốt việc của mình, chắc chắn ông trời không phụ lòng người.

Tuổi Dậu



Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu tính tình hiền lành, ít nói. Họ hội tụ nhiều phẩm chất và bản chất là người khoan dung, nhân ái. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn và bản thân người tuổi này cũng rất nhẫn nại, kiên trì.

Khi gặp khó khăn, con giáp này thường tỏ ra bình tĩnh, tìm nhiều cách để giải quyết vấn đề. 7 ngày tới, người tuổi Dậu mở cửa đón Thần Tài. Công việc, cuộc sống của họ đều khởi sắc. Người làm công ăn lương được lãnh đạo tin tưởng, trọng dụng. Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều thương vụ lớn.

Trong thời gian tới, họ còn cơ cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, hợp tác làm ăn với nhiều bạn làm ăn uy tín.

Ngoài ra, trong tuần tới, con giáp này bị hai hung tinh chiếu mệnh, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Họ cần chú ý ngăn ngừa bệnh thấp khớp. Người tuổi này cần sinh hoạt điều độ, vận động nhiều hơn để tăng cường sức khỏe.

Tuổi Tý

Tuổi Tý may mắn được Tam Hợp cục che chở nên thể hiện được bản lĩnh và sự nhanh nhẹn của mình trong mọi vấn đề gặp phải đúng 1 tuần nữa. Dù đối mặt với khó khăn nào trong công việc cũng đều nhanh chóng xử lý một cách khéo léo nhất có thể.

Tình hình tài chính của bản mệnh cũng vô cùng thuận lợi nhờ cát khí đang hưng vượng. Đặc biệt, những người làm việc liên quan đến nghệ thuật sáng tạo hoặc kinh doanh buôn bán sẽ được lợi hơn cả.

Con giáp này có nguồn cảm hứng dồi dào cho nên những kế hoạch mà bản mệnh thực hiện đều mang lại kết quả tích cực.

Kim sinh Thủy còn mang tới những tín hiệu tích cực cho chuyện tình cảm của Tý. Những bạn đã có đôi thì sống trong những phút hạnh phúc ngập tràn. Yêu và được yêu, cả hai không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình mà chẳng nghĩ suy quá nhiều.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!