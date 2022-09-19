Con giáp nào thông minh kiệm lời, hưởng trọn tài lộc trong 3 tháng tới?

Nhiều người có lẽ không tin được một người lẻo mép, hoạt ngôn như con giáp tuổi Thân lại có thể kiệm lời được. Tuy nhiên, họ là điển hình của việc đừng nhìn vẻ ngoài mà vội đánh giá người khác đấy bạn nhé. Chính sự linh hoạt, giỏi giao tiếp này lại là người có nhiều ý tưởng gỡ rối tâm tư, phiền muộn trong lòng người khác nên họ quen biết được khá nhiều người có kinh nghiệm. Thậm chí có người là kẻ "máu mặt" trong giới chứng khoán, bất động sản , đầu tư ngoại hối,... Nhất là trong giai đoạn khó khăn như hiện tại, chỉ cần ai đó trong số những người kể trên cho con giáp tuổi Thân một ý tưởng hay ho thì đó cũng chính là "phao cứu sinh" của họ rồi. May mắn là những người họ biết đa số là người hiểu biết, có thể đưa ra những lời khuyên thực sự rất hữu ích mà họ có thể áp dụng ngay vào cuộc sống. Chính vì thế, khi bạn đang rối bời, cần người lắng nghe và tư vấn thì hãy tìm đến những người mà bạn từng ngưỡng mộ để hỏi ý kiến. Nhiều người trong số họ là người dễ gần, cởi mở nên đừng ngại đối thoại trực tiếp với họ bạn nhé.

Cũng bởi vậy mà họ được nhiều người tin tưởng, quý mến. Người tuổi Hợi kiệm lời nhưng khôn ngoan. Họ thích cuộc sống kín đáo, không thích thị phi, rắc rối. Trong công việc, con giáp này cẩn trọng nên ít khi để xảy ra sai sót.

Người tuổi này hễ có tiền là sẽ mang đi đầu tư. Những khoản tiền đầu tư của họ có thể mang về một nguồn lợi lớn. Đó cũng là lý do con giáp này được dự đoán sẽ giàu sang, có của ăn, của để trong tương lai.

Tuổi Tý

Bản thân con giáp tuổi Tý không phải là người giỏi giao tiếp, giỏi kết bạn nên họ có ít bạn và chỉ qua lại thân thiết với một số ít người thân quen mà thôi. Bạn hay bảo vệ cái tôi của mình nên từ lâu là người khó gần trong mắt mọi người, chỉ có người thân hiểu tính cách của bạn nên họ không để ý gì nhiều.



Chỉ xoay quanh một số người thân quen nên khi hỏi ý kiến gì từ họ dường như bạn nghe tai này rồi lọt qua tai khác vì có thể nói lý do là "bụt chùa nhà không thiêng" mà thôi. Thế nhưng thời gian này nếu bạn chịu khó lắng nghe họ một chút sẽ thấy họ nói khá nhiều điều chí lý đấy, vì đơn giản người ngoài cuộc khi nào cũng có cách nhìn nhận khách quan hơn bạn nhiều.



Nếu vẫn không tin tưởng lắm vào những gì họ nói, bạn có thể hỏi thêm chuyên gia về các lĩnh vực mà bạn đang quan tâm, muốn tìm hiểu sâu thêm.

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