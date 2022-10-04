Con giáp nào thời trẻ lận đận nhưng về già lại đại cát vạn phần, đúng chuẩn 'không ai khổ mãi một đời'?

Người tuổi Tý là người bộc trực, thẳng thắn chứ không thích gian dối. Nam tuổi Tý là người cẩn trọng, kín kẽ trong khi nữ tuổi Tý là người hiền hậu, bao dung, biết vun vén. Họ cũng là người tự trọng, tự lập chứ không thích luồn cúi, nhờ cậy người khác.

Khi mới bắt đầu sự nghiệp, người tuổi Tý gặp nhiều khó khăn, trắc trở do họ còn non kém kinh nghiệm lại không được quý nhân giúp đỡ. Với tinh thần tự lập, tự cường, người tuổi Tý dần tích lũy được kỹ năng, kinh nghiệm, ngày một bản lĩnh và trưởng thành.

Sau tuổi trung niên, hầu hết người tuổi Tý đều có sự nghiệp ổn định, thành đạt, nắm trong tay nhiều tài sản có giá trị. Là người giỏi quản lý tài chính, con giáp này biết cách tiết kiệm, đầu tư để tiền bạc cứ thế sinh sôi. Về già, họ có cuộc sống ấm êm, an nhàn bên một gia đình hạnh phúc.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có đầu óc linh hoạt và suy nghĩ tích cực. Tuy nhiên, thời trẻ họ giống như những chú khỉ ham vui, không đặt quá nhiều tâm trí cho tương lai nên cuộc sống trôi nổi, bấp bênh.

Nhưng đừng nhìn vậy mà nghĩ người tuổi Thân sẽ rong ruổi mãi như vậy. Họ sống chân thành, khéo léo nên xung quanh lúc nào cũng có quý nhân phù trợ. Một khi họ chú tâm vào công việc thì chắc chắn sẽ gặt hái được thành công. Chính vì vậy, sau 35 tuổi, khi con giáp này đã suy nghĩ chín chắn, họ sẽ tận dụng được thế mạnh của bản thân và sự hỗ trợ từ quý nhân để vươn lên.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn khá chân thật, yêu ghét rõ ràng, có gì nói đó. Họ sống tốt bụng, chân thành, không ưa hình thức. Tuy nhiên, người tuổi Thìn có một nhược điểm là họ khá cố chấp, không phải ai nói gì cũng nghe và cũng tiếp thu. Bù lại, người tuổi Thìn khá cẩn thận, can đảm và kiên trì. Đây cũng là bí quyết đưa họ đến với thành công.

Khi còn trẻ sự nghiệp của người tuổi Thìn khá long đong, lận đận. Lúc này, họ non kém kinh nghiệm lại không khôn khéo nên không nhận được nhiều cơ hội. Đến tuổi trung niên, sự nghiệp của con giáp này mới dần ổn định và phất lên. Đây cũng là khoảng thời điểm người tuổi Thìn đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, nắm trong tay cả công danh, tiền bạc và địa vị.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo