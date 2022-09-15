Con giáp nào thẳng thắng thật thà, là đối tượng tin cậy của bạn bè bốn phương?

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Sửu thường rất ngay thẳng, tốt bụng, chí công vô tư. Hơn nữa, người tuổi này còn trung thực, trầm tính, làm việc gì cũng cố gắng làm đến nơi đến chốn. Họ là người có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Trong cuộc sống, con giáp này thật thà, ngay thẳng, nói được làm được. Vì vậy, họ được nhiều người yêu mến. Trong công việc, họ được nhiều người tin tưởng, ngỏ lời hợp tác làm ăn.

Người tuổi này có thể thời trẻ gặp nhiều khó khăn, va vấp nhưng càng về già thì lại càng thành công. Trong chuyện tình duyên, con giáp này sẽ sớm tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Đây cũng là động lực giúp họ đạt được những thành tựu trong cuộc sống.

Tuổi Tuất

Khác với hai con giáp trên, nhiều người cho rằng tuổi Tuất là những người lạnh lùng, ích kỷ nhưng trên thực tế tuổi Tuất chân thành và tình cảm hơn bao giờ hết. Những người tuổi Tuất thường sống nội tâm, không thích nói quá nhiều và chỉ muốn dùng hành động để chứng minh suy nghĩ của mình.

Trời sinh tuổi Tuất chăm chỉ, siêng năng, luôn có trách nhiệm với công việc mình làm. Ưu điểm tuyệt vời của tuổi Tuất chính là có tình có nghĩa, một khi đã chịu ơn ai, họ sẽ sống chung thành như vậy đến cuối đời.

Nhờ vậy mà càng về sau, tuổi Tuất được trời ban nhiều phúc đức. Bước vào giai đoạn trung niên là lúc tuổi Tuất thịnh vượng về mọi mặt, từ sự nghiệp, công việc đến hôn nhân, tất cả đều rất viên mãn. Có thể nói, tuổi Tuất là một trong những con giáp không dễ bị ảnh hưởng và luôn kiên định với suy nghĩ của mình. Nếu gia đình nào có họ bên cạnh thì cả nhà sẽ hạnh phúc, an yên.

Tuổi Dần





Theo tử vi 12 con giáp, những người cầm tinh con hổ thường đẹp cả bên ngoài lẫn bên trong. Họ thường sở hữu ngoại hình đẹp, cao ráo, nụ cười tươi sáng. Không những thế, con giáp này còn là những người tốt bụng, ngay thẳng, thật thà, đáng để người khác tin tưởng.

Người tuổi này sống chân thành, thân thiện với mọi người. Bởi vậy, họ tạo cho người khác ấn tượng tốt. Đồng thời, con giáp này còn là người tốt bụng, ấm áp và hào phóng. Họ nói ít, làm nhiều, luôn tạo cho người khác cảm giác an tâm, đặc biệt trong công việc.

Nhiều người muốn hợp tác với con giáp tuổi Dần cũng vì lẽ này. Bởi con giáp này nói được, làm được, ít khi làm người khác thất vọng. Người tuổi này nỗ lực hết mình, đến trung tuổi cũng sẽ đạt được thành tựu nhất định. Trong mắt mọi người, con giáp tuổi Dần là đối tác đáng tin cậy, thích hợp để hợp tác làm ăn lâu dài.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo