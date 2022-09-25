Con giáp nào thăng hạn 10 ngày đầu tháng 9 âm lịch?

Theo các chuyên gia phong thủy, Tỵ thiên về phân tích. Do đó, muốn thành công hơn trong năm nay, người tuổi Tỵ cần học cách cân bằng những khác biệt này và có cách tiếp cận các vấn đề thoải mái hơn thì sẽ dễ dàng thành công hơn.

Đặc biệt, từ 10 ngày đầu tháng 9 âm cho đến Tết Nguyên đán, vận đỏ sẽ liên tiếp “hỏi thăm” người tuổi Tỵ, giúp họ có cơ hội làm giàu bất ngờ. Cùng với sự cẩn trọng và điềm tĩnh, rất có thể họ sẽ là một trong những con giáp giàu có nhất vào dịp cuối năm.

Tử vi học có nói, tháng 9 âm là giai đoạn thử thách nhất của người tuổi Tỵ. Họ sẽ gặp vấn đề từ chuyện sức khỏe , cuộc sống cho tới công việc . Qua được khoảng thời gian này, những chuyện thị phi, xui xẻo cũng sẽ dần biến mất, và người tuổi Tỵ phần nhiều sẽ chỉ gặp toàn chuyện tốt.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân là những người lạc quan, vui vẻ và yêu đời. Họ cũng thông minh, nhanh trí như những chú khí vậy. Con giáp này mang số mệnh giàu sang, phú quý. Dù xuất thân trong những gia đình nghèo, họ vẫn không ngừng vươn lên để cải thiện cuộc sống.

Bước sang tháng 9 âm lịch, người tuổi Thân sinh năm 1980, 1992 gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc. Khi cơ duyên đến, họ nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền.

Sau nhiều khó khăn, chật vật, họ từng bước vươn lên chứng tỏ khả năng của bản thân và được cấp trên trọng dụng. Ngoài ra, người cầm tinh con khỉ cũng có vận đào hoa đỏ thắm. Trong 3 tháng tới, người còn độc thân sẽ tìm được người phù hợp với mình. Những người đã có đôi có cặp nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão mang bản tính lương thiện, hoạt bát, tốt bụng. Bạn người khôn khéo trong giao tiếp, ứng xử, được lòng nhiều người. Người tuổi Mão đa phần thành công trên thương trường và cả quan trường. Bạn là người có chí tiến thủ.

Bước chân vào tháng 9 âm người tuổi Mão sẽ liên tục đón tin vui tài lộc, vận may gõ cửa ầm ầm. Khoảng thời gian 10 ngày đầu tháng tới đây, con giáp này sẽ được thần Tài và các vị thần May Mắn chiếu cố nồng hậu. Đồng thời, người tuổi Mão còn vốn có bản lĩnh sống đáng ngưỡng mộ, cộng thêm sự giúp sức của quý nhân nên khoảng thời gian này sẽ rất đáng mong chờ với con giáp này.

Nếu đang bị kẻ xấu hãm hại, tiểu nhân ngáng đường Mão cũng đừng quá lo lắng bởi chỉ cần dám dấn thân, vượt qua chính mình bạn ắt bước lên đỉnh vinh quang. Tiền chất chật két, cứ vơi lại đầy, càng về cuối tháng càng vượng tài vượng lộc chính là phúc phần Mão xứng đáng nhận được.

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