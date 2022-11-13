Con giáp nào tha hương mới có cơ hội trở nên giàu có, xuất ngoại sẽ rất thịnh vượng, hanh thông thuận lợi đủ điều?

Tâm linh - Tử vi 13/11/2022 21:39

Ngay từ khi còn trẻ họ đã không chịu ngồi yên một chỗ mà luôn có động thái nuôi chí lập nghiệp phương xa. 

Tuổi Thìn 

Nếu nhắc đến những con giáp có số tha phương, chắc chắn không thể không nhắc đến tuổi Thìn. Bởi lẽ, người tuổi này tính cách tự do phóng khoáng, thích bay nhảy hơn là sống một cuộc đời bình ổn. 

Họ thích được đi khắp muôn nơi, thích được tìm hiểu những điều mới lạ trên thế giới, bởi vậy với họ sự tò mò chưa bao giờ dập tắt. Do đó, ngay từ khi còn trẻ họ đã không chịu ngồi yên một chỗ mà luôn có động thái nuôi chí lập nghiệp phương xa. 

Dù biết sẽ phải đối mặt với khó khăn, thách thức nhưng cũng hề chùn bước. Theo tử vi phương Đông đoán định, những người tuổi này càng đi xa lập nghiệp thì họ sẽ càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm, gặp được những quý nhân thực sự của đời mình từ đó mà đạt được thành quả rực rỡ.

Đặc biệt với những người tuổi Thìn có ý định xuất ngoại sẽ rất vượng, hanh thông thuận lợi ở các năm tuổi 18, 20, 22...

Tuổi Tuất 

Người tuổi Tuất thích đối mặt với thử thách. Họ tin rằng càng trải qua nhiều khó khăn càng tiến bộ, học hỏi được nhiều điều.

Tuổi Tuất cũng luôn muốn đi thật xa, thậm chí đến những nơi chẳng quen biết ai để phát triển năng lực của bản thân. Họ muốn xem khả năng sinh tồn của mình đến đâu, có thể học được điều gì để tồn tại trong một xã hội xa lạ.

Tuổi Tuất sẽ không thỏa mãn với một cuộc sống quá bình lặng, yên ổn, không có biến động. Họ cho rằng cuộc sống như vậy sẽ không thể phát triển được tiềm lực của bản thân.

Nếu ở quê nhà, họ sẽ mãi chỉ là một nhân viên bình thường, cuộc sống bình bình, không có sự đột phá. Nếu đi xa lập nghiệp, người này có thể gây dựng nên cơ nghiệp lớn.

Tuổi Thân 

Ngay từ khi còn trẻ, tuổi Thân đã rất năng nổ, hoát bát thế nhưng họ không ngại thay đổi tư duy, có tầm nhìn xa trông rộng, luôn suy nghĩ kĩ trước khi hành động. 

Họ là những người sinh ra để làm các công việc liên quan đến ngoại giao, thích hợp để đi xa tìm kiếm muôn vàn điều mới mẻ. Họ sẽ nhận được sự yêu mến, nể phục của đồng nghiệp, đối tác, đối thủ. Dù khó khăn đến đâu cũng vững bước vượt qua.

Những con giáp này càng nên đi xa lập nghiệp, tương lai xán lạn, giàu sang là mơ ước của tất thảy mọi người trên đời. 

*Thông tin mang tính chất tham khảo 

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