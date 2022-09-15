Con giáp nào tài lộc chất cao như núi vì luôn hết lòng với bạn bè?

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 23:23

Luôn một lòng giúp đỡ bạn bè trong lúc khó khăn, nên các con giáp dưới đây luôn được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần thường không giỏi trong việc biểu đạt suy nghĩ của mình. Bởi vậy, Dần sẽ “nói ít làm nhiều”, hết lòng vì chuyện của bạn bè. Nhưng vẻ ngoài trầm tư và có phần như bí ẩn của những người cầm tinh con Hổ này khiến nhiều người lo ngại khi kết giao vì nghĩ rằng Dần chỉ biết nghĩ tới bản thân.

Thực tế thì chỉ cần bạn bè cần, Dần sẵn sàng giúp đỡ mà không toan tính thiệt hơn. Những người tuổi Dần có tính cách thẳng thắn, bộc trực và rất coi trọng tình nghĩa. Mặc dù ít bạn bè, nhưng những người bạn của Dần đều là tri kỉ, sẵn sàng xả thân vì Dần và ngược lại. Ngoài ra, con giáp này rất sợ bị phản bội vì thế Dần cực kỳ cẩn trọng trong việc chọn bạn.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi ít tham gia vào các công việc thế sự, chuyện thiên hạ, nếu bạn không nhờ vả thì họ sẽ không chủ động xen vào khi không cần thiết. Nhưng con giáp này rất có tinh thần trách nhiệm với gia đình và bạn bè, khi thấy người thân gặp khó khăn mà ngại nói ra, họ không thể làm lơ mà luôn tiến lại gần hỏi han, giúp người đó tìm ra giải pháp.

 

Hợi sống không tính toán, một khi đã giúp đỡ người thân hay bạn bè thì không kể đến tiền bạc hay công sức nên rất được người ta nể phục.

 

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Đối với Hợi, giúp đỡ người thân và bạn bè vượt qua khó khăn càng sớm càng tốt, ăn uống chi tiêu bớt đi một chút để dành giúp người cũng không sao, ăn thì ăn cả đời nhưng mấy khi người thân gặp khó khăn mà không ra tay giúp đỡ.

Hợi sẽ không quan tâm đến số tiền mà mình có và sẽ an ủi đối phương, nếu không có tiền thì con giáp này sẽ nói thẳng và hỏi thẳng xem có thể giúp bằng cách khác hay không. Có thể nói đây là con giáp hay giúp đỡ người khác lại thẳng thắn, vô tư.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu luôn gây ấn tượng vì tính cách hào phóng và trượng nghĩa. Sửu thích giao lưu học hỏi nên con giáp này luôn tích cực tạo dựng những mối quan hệ mới một cách tự nhiên và không toan tính. Chính vì điều vậy nên Sửu có rất nhiều bạn và cũng được nhiều người hậu thuẫn khi gặp khó khăn.

Sửu luôn hành động rất chắc chắn và cẩn trọng. Trong việc chọn bạn bè cũng vậy, tuy rằng người tuổi Sửu luôn luôn vui tươi, hòa đồng, nhưng người khác rất khó nắm bắt đâu là tình cảm thật của họ.

Chỉ cần bạn bè gặp khó khăn, con giáp này luôn sẵn sàng giúp đỡ đầu tiên. Sửu sẽ chạy ngược chạy xuôi, giúp đỡ bạn bè hết sức có thể. Dù cho việc giúp đỡ người khác có thể khiến chính bản thân Sửu phải chịu liên lụy, họ cũng sẽ không từ bỏ.

Tấm lòng của Sửu được rất nhiều người yêu mến và tôn trọng, rất nhiều người coi họ là một người bạn tri kỷ, chẳng bao giờ giấu giếm Sửu bất cứ điều gì. Con giáp này chính là một người bạn đáng mến và thành thật, xứng đáng để gắn bó cả đời.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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