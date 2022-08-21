Con giáp nào tài chính khởi sắc, may mắn tột độ trong tuần mới (22-28/08/2022)?

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 21:00

Tuần mới này (22-28/08/2022), 3 con giáp may mắn sẽ hốt hết của may mắn trong thiên hạ.

Tuổi Tý

Tử vi tuần mới từ 22-28/08/2022 của 12 con giáp thấy rằng tuần này là một tuần khá may mắn đối với người tuổi Tý trên phương diện sự nghiệp. Đầu tuần, dù vướng phải chút ít khó khăn do Tỷ Kiên mang lại, song sau đó bạn tìm được hướng khắc phục và khẳng định được vị thế của bản thân.

Phương diện tài chính có dấu hiệu khởi sắc vào cuối tuần do Chính Tài và Thiên Tài chiếu mệnh. Người làm công ăn lương dễ được cấp trên thưởng nóng, trong khi đó, người làm ăn nhận được khoản tiền lời lãi từ những mối đầu tư tưởng chừng nằm im trước đó.

Chuyện tình cảm chưa có dấu hiệu khởi sắc quá rõ ràng. Bạn và nửa kia của mình vẫn thường xuyên mâu thuẫn, cãi cọ. Đôi bên đều nên trưởng thành hơn, đừng so đo tính toán vì những chuyện quá nhỏ nhặt, khiến bầu không khí trong gia đình căng thẳng.

Bạch Hổ mang lại điềm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bạn cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông, đồng thời có những biện pháp thích hợp để nâng cao sức đề kháng của cơ thể.

Tuổi Mùi

Được sao Thái Dương hậu thuẫn, người tuổi Mùi đón những thuận lợi trong sự nghiệp khi con giáp này dễ dàng tiến hành các kế hoạch đề ra. Trong quá trình làm việc, bản mệnh còn gặp may mắn, được đồng nghiệp và cấp trên giúp đỡ rất nhiều.

Nhìn chung mọi thứ đang đi theo đúng hướng mà Mùi mong muốn. Chỉ cần tập trung phát huy hết khả năng, không khó để bạn có thể đạt được mục tiêu mà mình đã đặt ra, bao gồm cả kế hoạch được thăng tiến lên vị trí xứng đáng với năng lực và công sức đã bỏ ra.

Con giáp nào tài chính khởi sắc, may mắn tột độ trong tuần mới (22-28/08/2022)? - Ảnh 1
Đường tài lộc trong tuần mới này khá vượng, tuy nhiên nếu con giáp này có ý định khai trương mở cửa hàng, cầu tài lộc thì tốt nhất bản mệnh nên để đến cuối tuần hãy tiến hành. Đó là thời điểm tốt nhất để đạt được mục tiêu của mình.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm không được vui vẻ cho lắm, nguyên nhân là do bạn dồn hết thời gian, tâm sức vào công việc và chuyện kiếm tiền nên bỏ lỡ những giây phút bên nửa kia. Tình cảm vợ chồng cũng vì thế mà có phần xa cách, lúc này bạn nên dành thời gian để hâm nóng tình yêu nhé.

Tuổi Thân

Tuần này là một tuần cực kỳ may mắn với người tuổi Thân trên con đường công danh sự nghiệp. Bạn dễ được cấp trên phân công những nhiệm vụ quan trọng, nếu hoàn thành tốt thì cơ hội được thăng chức nằm ngay trong tầm tay. Người đi thi cử cũng gặp nhiều may mắn.

Chuyện tài lộc khởi sắc nhất là vào thời điểm giữa tuần và cuối tuần. Bạn có thể tìm được những mối đầu tư đáng giá, nhờ đó thu tiền về đầy túi một cách nhanh chóng. Từ đây có thể thấy rằng bạn là người có mắt đánh giá tình hình vô cùng chuẩn xác, hãy tin tưởng hơn nữa vào các quyết định tương lai.

Chuyện tình cảm càng đến cuối tuần càng có dấu hiệu khởi sắc. Người độc thân có thể nhận lời yêu của một ai đó sau một khoảng thời gian dài tìm hiểu. Với các cặp đôi, nếu tình cảm đã chín muồi, hai bạn có thể tính tới những chuyện xa xôi hơn.

Tuy nhiên, căn cứ tử vi hàng ngày, Thái Tuế khuyên bạn nên cẩn thận trong bất cứ công việc gì, đặc biệt là khi cần xuất hành đi xa như về quê, công tác... Trước khi rời nhà, bạn nên đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn.

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo.

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