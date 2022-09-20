Con giáp nào sở hữu đường tình duyên vô cùng trắc trở, mặc giàu sang phú quý ba đời?

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 21:09

Mặc cho giàu sang phú quý nhưng những con giáp này vẫn không thoát được số phận ế ẩm của mình.

Tuổi Tý

Thông minh, lanh lợi và khá tinh ranh, người tuổi Tý rất kén chọn trong tình yêu. Chính vì thế, họ đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội để có thể nắm bắt được tình yêu chân chính của đời mình.

Với họ, yêu là phải mang đến cho nhau cảm giác mới lạ, không bị nhàm chán. Khi phát hiện thấy mối quan hệ giữa họ và nửa kia không còn như trước, con giáp này sẵn sàng dứt áo ra đi để tìm nguồn cảm hứng mới. Thế mới nói, người tuổi Tý khá vất vả và lận đận về đường tình duyên, thông thường kết hôn khá muộn.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão khó tìm được người phù hợp với mình, bởi họ luôn cảm thấy giữa hai người có rất nhiều suy nghĩ không phù hợp.

Trên thực tế, mỗi khi quyết định đến với ai, họ đều rất chân thành, họ rất cố gắng để thấu hiểu đối tượng của mình. Vậy nhưng dần dần, sau khi đôi bên đã hiểu thêm nhiều điều về nhau, họ lại cảm thấy người ta có quá nhiều quan điểm khó thống nhất.

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Tuổi Mão là con giáp không thích bị ràng buộc, có tính tình phóng khoáng, thích xã giao, thế nhưng tình yêu là ích kỷ, nếu như nửa kia của họ lúc nào cũng tìm cách ràng buộc họ, hạn chế sự tự do của mình, họ sẽ cảm thấy rất ngột ngạt và mệt mỏi.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính nhất mà họ thường chọn chia tay với nửa kia, cho dù đôi bên có yêu thương nhau đến mấy.

Tuổi Mùi

Ai cũng không thể phủ nhận sự tỉ mỉ, nhạy cảm của người tuổi Mùi. Chính vì thế, làm việc gì con giáp này cũng suy nghĩ quá nhiều, tự mua dây buộc mình, tạo áp lực cho bản thân.

Trong tình yêu, người tuổi Mùi có cách nghĩ khá tiêu cực. Dù đang trong giai đoạn mặn nồng của tình yêu nhưng cũng nghĩ đủ thứ về viễn cảnh áp lực con cái, mối quan hệ với gia đình hai bên, nỗi lo cơm áo gạo tiền… Đây cũng là một trong những con giáp vất vả đường tình duyên.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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