Con giáp nào sở hữu bề ngoài mạnh mẽ không tưởng nhưng hóa ra lòng dạ lại nhát gan, thường xuyên né tránh khó khăn?

Người tuổi Tý vốn rất thận trọng và tỉ mỉ, trước khi bắt tay vào làm việc gì cũng phải nắm chắc phần thắng mới được. Con giáp này quan niệm, nếu vấn đề gì nằm ngoài phạm vi không chế của mình thì chắc chắn sẽ không làm, bởi họ không muốn phải xử lý những rắc rối hoặc sai sót có thể xảy ra.

Tương tự như vậy, theo tử vi , nếu như gặp chuyện gì khó khăn, họ rất dễ rơi vào tình trạng sợ hãi rút lui, hoặc làm như không nhìn thấy, cứ im ỉm lờ mọi chuyện đi. Vì tính cách này mà đôi khi đã đứng rất gần thành công rồi, họ cũng không dám bước cuối cùng, hoặc khi cơ hội đã nằm ngay trước mắt rồi, họ lại mất thời gian chần chừ do dự, khiến mọi việc trôi qua một cách rất đáng tiếc.

Người tuổi Mão vốn rất trọng thể diện, có nhiều khi dù trong lòng sợ hãi đến đâu, muốn rút lui đến thế nào, họ cũng sẽ không thể hiện ra, luôn tỏ vẻ như mình chẳng hề hấn gì cả.

Con giáp này coi sĩ diện của mình là nhất, một khi có cơ hội thể hiện bản thân, họ sẽ chẳng bao giờ bỏ qua, họ muốn nhận được sự khâm phục của tất cả mọi người.



Tuy nhiên, vì cái tính thích phô trương này mà nhiều khi họ không nhìn thẳng vào ưu khuyết điểm của mình được, không biết rằng điểm thiếu sót của mình nằm ở đâu, khiến có những lúc, họ sẽ làm hỏng những công việc mà chính họ đã xung phong nhận.

Đến lúc này, sự nhát gan của họ mới thể hiện rõ, họ không muốn người khác chê cười mình nên thường không chịu thừa nhận lỗi sai, cũng như tìm mọi cách để trốn tránh.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu rất chín chắn và cẩn thận, thế nhưng họ thường có những suy nghĩ quá cũ kỹ và bảo thủ, rất khó chấp nhận những điều mới mẻ.



Đặc biệt, trong những lúc cuộc sống gặp khó khăn, bắt buộc phải có những thay đổi thì con giáp này sẽ không thể nào dung hòa được. Nguyên nhân là vì người tuổi này có lối tư duy vô cùng truyền thống, họ sẽ thấy sợ hãi khi nghĩ tới tương lai, cực kỳ trốn tránh đối diện với những thứ chưa từng chạm tới, chưa từng nhìn thấy bao giờ.



Những điều không chắc chắn sẽ khiến con giáp nhát gan cảm thấy rất lo lắng, bất an, vì thế trong công việc, họ thường sẽ chỉ là người làm theo sự chỉ đạo, chứ khó có thể là người tiên phong, điều này ảnh hưởng rất lớn đến tiền đồ của họ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.