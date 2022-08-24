Con giáp nào sinh ra tính cách khó chiều, hay ngắt lời người khác khiến đối phương phật lòng?

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 00:45

Vì tính cách hay ngắt lời người khác nên gây ra nhiều điều thị phi mà các con giáp này phải chịu.

Tuổi Mùi

Những con giáp thích ngắt lời người khác đầu tiên phải kể đến người tuổi Mùi. Theo tử vi 12 con giáp, đa phần những người tuổi Mùi đều thuộc tuýp người thẳng thắn, chân thật, có chuyện gì đều bộc bạch hết ra ngoài mà ít khi giữ kín trong lòng. 

 

Vì thế, ở mọi cuộc nói chuyện, họ đều nghĩ sao nói vậy, ít khi suy nghĩ đến hậu quả. Có vấn đề gì bức xúc hay khúc mắc, con giáp này lập tức lên tiếng, xen ngang lời người khác để nói, bất chấp đối phương đã nói xong hay chưa và cho dù tình huống lúc đó có như thế nào.

 

Lời khuyên cho những người tuổi Mùi là hãy sửa đổi thói quen này càng sớm càng tốt, bởi nó rất dễ làm bạn bị mất điểm trong mắt mọi người. Trước khi nói bất cứ điều gì, hãy nhớ lấy câu: “Lời nói chẳng mất tiền mua – Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.

 

Tuổi Dậu

 

Nói tuổi Dậu là con giáp thị phi cũng chẳng có gì sai, bởi quả thực là con giáp này chuyên gây rắc rối, chuyên gieo rắc những tin đồn thổi sai sự thực. Mà chính xác hơn là họa từ miệng mà ra, tuổi Dậu chẳng thể kiểm soát nổi cái miệng của mình mà nói toàn những chuyện đắc tội với người khác thôi.

Trong cuộc sống, cũng chính vì hay đưa chuyện, ngồi lê đôi mách nên con giáp này chẳng được mấy người yêu mến, cũng khó có thể nói là được mọi người hoan nghênh. 

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Tuy bản tính tuổi Dậu là tốt, họ rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người, nhưng có lẽ mọi người cũng sợ rằng sau khi họ giúp mình thì sẽ đem chuyện của mình “buôn bán” với không biết bao nhiêu người sau đó nên chỉ đành từ chối, chẳng thà mất lòng trước còn hơn để mình bị đem ra làm đề tài “trà dư tửu hậu” của không biết bao nhiêu người.

 

Tuổi Thìn

 

Xem bói tử vi, người tuổi Thìn thuộc tuýp người khá hài hước, lạc quan, vui vẻ. Ở bên họ, mọi người luôn có những giây phút thư giãn thú vị. Trong những cuộc giao tiếp, đối thoại với người khác, người tuổi Thìn cũng thường xuyên ngắt lời người khác nhưng không phải để gây rắc rối mà họ làm vậy đơn thuần chỉ muốn pha trò, tạo bầu không khí hài hước thôi.

 

Người tuổi Thìn thường ngày cũng rất thích pha trò nên khi người khác nói chuyện, họ cũng ngắt lời bằng những câu chuyện vu vơ để hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Sau đó, đối phương rất có thể sẽ quên mất nội dung vấn đề mà mình đang nói tới, và đó cũng chính là mục đích mà con giáp này muốn đạt được.

 

Để người khác mất tập trung vì mình là không phải là hay ho, người tuổi Thìn nên biết cách đùa giỡn đúng lúc, đúng người, đúng thời điểm, không phải lúc nào cũng làm theo ý mình như thế được, hậu quả khó mà lường trước.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

 

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