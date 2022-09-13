Con giáp nào sinh ra đã có số làm dâu hào môn, làm dâu nhà quyền quý?

Con giáp này vô cùng lãng mạn, ngọt ngào trong tình yêu, mạnh mẽ, kiên cường trong công việc nên Tỵ có sức hút mãnh liệt với đàn ông. Họ đủ dịu dàng để đàn ông phải chết mê chết mệt, đủ can trường để đàn ông e sợ. Chính sự nhu – cương kết hợp ấy khiến tính cách của Tỵ vô cùng đặc biệt.

Sau khi kết hôn, nàng Tỵ sẽ như ngọn lửa ấm dịu dàng giữ gìn hạnh phúc gia đình. Ngoài ra, nàng còn là trợ thủ đắc lực giúp sự nghiệp của chồng phất lên như diều gặp gió. Chồng của Tỵ vốn đã là đại gia, lấy được nàng vận trình lại càng thêm vượng phát.

Theo tử vi 12 con giáp, đa phần người tuổi Thân đều có sức chịu đựng bền bỉ, giỏi thích nghi với hoàn cảnh. Trong cuộc sống, họ hòa đồng, hào phóng, sẵn sàng chia sẻ với mọi người. Con giáp này được nhiều bạn bè, đồng nghiệp yêu mến. Họ có khả năng nắm bắt tâm lý của người khác nên có ứng xử tinh tế, biết người biết ta.

Tháng 9 sang, sự nghiệp của người tuổi Thân có vận may nối dài. Người tuổi này được cấp trên trọng dụng, tạo cơ hội nâng cao năng lực của bản thân.

Những dự án đầu tư của họ đã bắt đầu sinh lời. Không những thế, họ còn nhận thêm những dự án công việc, những nghề tay trái tăng thêm thu nhập. Người tuổi này cần biết sắp xếp công việc để tận dụng tối đa thời gian và hạn chế việc lãng phí thời gian cho những thú vui vô bổ.

Tuổi Mùi

Sự trí tuệ, khôn khéo và khí chất thanh cao của người tuổi Mùi khiến họ trở nên rất đặc biệt với đàn ông giàu có. Bởi lẽ, môi trường làm việc giúp đàn ông quen biết rất nhiều phụ nữ giỏi giang, xinh đẹp. Tuy nhiên, hiếm ai chỉ cần nhìn bên ngoài đã thấy được nét sang trọng, tinh tế và thanh lịch như Mùi.

Từ lời ăn, tiếng nói, ngay cả cách ăn mặc cũng giúp người khác nhận biết khí chất hiếm có khó tìm ở Mùi. Có thể, những đại gia cưới vợ tuổi Mùi là bởi si mê trí tuệ, cách đối nhân xử thế của nàng. Tuy nhiên, càng chung sống Mùi càng cuốn hút, mê hoặc chồng bởi bản lĩnh kiên định trong công việc, thấu hiểu trong đời sống vợ chồng chu đáo trong nuôi dạy và chăm sóc con cái. Càng về hậu vận, Mùi càng được chồng yêu, con quý, cuộc đời đầy ắp hạnh phúc yêu thương.

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