Con giáp nào phát tài tuần mới (19-25/9/2022), túi tiền rủng rỉnh khiến ai ai đều đều đỏ mắt mơ ước?

Người tuổi Sửu là con giáp phát tài tuần này, vì thế dù là người làm công ăn lương hay làm ăn kinh doanh đều sẽ có một túi tiền dư dả, chẳng cần phải lo chuyện chi tiêu.

Phương diện tài lộc của người làm kinh doanh có nhiều dấu hiệu khởi sắc vào cuối tuần, vì thế mà bạn hãy luôn nhắc nhở bản thân ở trong tư thế sẵn sàng nắm bắt cơ hội.

Với người theo đuổi con đường công danh sự nghiệp, sẽ có khá nhiều cơ hội để bạn khẳng định vị thế của mình trong tuần này. Bản mệnh đưa ra những ý kiến đóng góp chính xác, giúp tập thể phát triển nhanh chóng, vì thế mà được lãnh đạo thưởng nóng là chuyện hiển nhiên.

Tuổi Thân

Lúc này tuổi Thân sẽ có nhiều cảm hứng để cải thiện đời sống tình cảm của mình. Với những ai đã có đôi sẽ muốn tiến xa hơn với đối phương. Nếu thực sự nghiêm túc, hãy thử thể hiện mong muốn của mình qua những cử chỉ nhỏ và xem nửa kia sẽ phản ứng ra sao. Biết đâu người ấy cũng có cùng suy nghĩ giống bạn.

Tuần này có nhiều dấu hiệu tích cực, công việc của người tuổi Thân đã thuận lợi hơn. Bạn có thể thử sức với những khoản đầu tư nhỏ, chúng cũng có khả năng trở thành nguồn thu đáng kể sau này. Bạn cũng nên ưu tiên dành thời gian cho các kế hoạch cá nhân và đam mê của mình.

Thái Dương soi đường chỉ lối để bạn có những quyết định sáng suốt trong ngày hôm nay mà chính mình cũng không ngờ tới. Một số rắc rối còn tồn đọng lúc này cũng được giải quyết ổn thỏa giúp bạn cảm thấy an tâm hơn.

Đầu tuần suôn sẻ và giữa tuần là thời điểm mà người tuổi Thân không muốn đối mặt vì Kiếp Tài giúp bạn nhận ra một số người đang "đội lốt" người tốt nhưng tìm cách để trục lợi hoặc hại người khác. Nhưng đừng vì thế mà kéo dài nỗi buồn của mình quá lâu, bạn còn rất nhiều nhiệm vụ cần phải hoàn thành đấy.

Tuổi Dần

Chuyện tài chính phát triển khá tích cực vào đầu tuần khi người tuổi Dần được cả Chính Tài và Thực Thần hỗ trợ. Có lẽ những nỗ lực từ trước đến nay của người làm công ăn lương đã được đền đáp xứng đáng.

Cấp trên nhìn thấy rất rõ những cống hiến của bạn và sẽ sẵn sàng dành cho bạn một khoản thưởng nóng tương ứng, thậm chí là kí quyết định thăng chức, tăng lương cho bạn.

Với người làm ăn, những mối đầu tư sinh lời nhanh chóng khiến bạn có thể chi tiêu thoải mái mà không cần lo cháy túi. Nhờ thế, bạn cũng ngày càng tin tưởng định hướng của mình. Sao Tử Vi cũng mang tới nhiều may mắn cho người trẻ tuổi. Bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới bất cứ lúc nào.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.