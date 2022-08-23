Con giáp nào nuôi dạy con khôn khéo, giỏi lắng nghe và nắm bắt tâm lý con cái?

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 22:00

Những bố mẹ tâm lý, luôn dạy con bình đẳng và lắng nghe là các con giáp dưới đây.

Tuổi Tý

Bản thân kiểm soát tiền bạc vốn không dễ, dạy con cách sử dụng đồng tiền lại càng khó hơn. Có nhiều cha mẹ thậm chí muốn trốn tránh, không cho con cầm tới tiền.

Người tuổi Tý thì ngược lại, họ không muốn con mắc phải sai lầm giống như mình. Ngày còn nhỏ Tý chỉ biết tiêu tiền chứ chưa bao giờ học cách sử dụng tiền khôn ngoan.

Người tuổi Tý có đủ kiên nhẫn để giải thích từng điều nhỏ một, nâng cao tính tự giác của con. Chẳng hạn họ cho con 1 con lợn đất và 1 chiếc hộp nhỏ. Tiền trong lợn đất dùng để tiết kiệm, tiền trong hộp để chi tiêu hàng ngày. Bản thân đứa trẻ nhờ vậy sẽ ý thức số tiền mình có để cân đối mua sắm, tránh mua hết tiền một lúc.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn nhạy cảm, thông minh, biết nhìn xa trong rộng. Con giáp này có nhiều ý tưởng vô cùng xuất sắc trong tất cả các tình huống.

Kể cả khi đang gặp khó khăn, con giáp này cũng không bao giờ lùi bước. Con giáp này có tính quyết đoán, nói được, làm được. Một khi đã muốn làm việc gì, họ sẽ nhanh chóng bắt tay vào thực hiện, không để thời gian thừa.

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Cũng nhờ tính cách này, trong việc giáo dục con cái, họ cũng rất nhạy bén, có sự thay đổi phù hợp với từng giai đoạn phát triển của con.

Người tuổi Thìn có phương pháp giáo dục có lợi cho sự phát triển của con cái, để con cũng có tố chất mạnh mẽ, suy nghĩ lạc quan, biết ơn về những điều mà mình đang có trong cuộc sống. Tuổi Thìn không thì ép con làm những việc mà bản thân con không thích. Họ sẽ phân tích được - mất, đúng - sai để con có thể đưa ra lựa chọn phù hợp.

Con cái của người tuổi Thìn ngay từ nhỏ đã biết nghĩ, sống nhân ái, biết thương người. Khi trưởng thành, con có sự độc lập, bản lĩnh để tạo dựng cuộc sống thịnh vượng của riêng mình. Nhờ cách giáo dục con khoa học, tuổi Thìn có thể hưởng tuổi già an nhà, vui vẻ bên con cháu.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi luôn đề cao tiết kiệm.Vì vậy, họ cũng khuyến khích con mình tiết kiệm, dạy con học giá trị của việc trì hoãn ham muốn, hay hỗ trợ trẻ tìm cách tiết kiệm phù hợp cho một mục tiêu nào đó.

Mùi đồng hành với con từ khi con còn chưa có định hướng. Họ khuyến khích con tiết kiệm bằng cách đưa ra các hỗ trợ như cho trẻ lựa chọn hoặc tiêu tiền luôn hoặc tiết kiệm. Nếu trẻ chọn tiết kiệm, cha mẹ có thể hỗ trợ một phần để trẻ dễ đạt được mục tiêu hơn.

Người tuổi Mùi cho trẻ một khoản tiền nhỏ, theo họ có tiền trong tay thì trẻ mới biết cách kiểm soát tiền. Mùi cho trẻ một khoản trợ cấp khi làm việc gì đó sẽ dạy trẻ về giá trị của lao động để đạt được những thứ mình muốn. Muốn có đồ chơi mới, muốn đi chơi với bạn... trẻ cần phải làm việc và tiết kiệm tiền. Trẻ sẽ có ý thức hơn về giá trị của tiền, sẽ giảm chi tiêu phù phiếm khi chúng được tự quản tiền.

Việc này cũng giúp trẻ học cách lập ngân sách, đó là nền tảng của hành vi có trách nhiệm với tiền bạc. Họ cũng không ngăn cản nếu trẻ thực hiện những quyết định chi tiêu tồi, để chúng tự rút ra kinh nghiệm từ sai lầm của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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