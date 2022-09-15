Con giáp nào nổi tiếng tuyệt tình trong tình yêu, xử sự khiến đối thương tổn thương?

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 13:00

Trong 12 con giáp, có 3 con giáp luôn cư xử tuyệt tình trong tình yêu.

Tuổi Thân

Top con giáp tuyệt tình khi tức giận phải kể đến những người tuổi Thân đầu tiên. Đa phần những người tuổi Thân đều có tầm nhìn xa trông rộng và thường lên kế hoạch cẩn thận trong mọi việc. Với tinh thần trách nhiệm của mình, bản mệnh dễ dàng đạt được nhiều thành công rực rỡ trên con đường công danh sự nghiệp.

Tuy nhiên, theo tử vi con giáp này lại mắc phải một nhược điểm rất khó sửa chữa. Đó là một khi xảy ra chuyện gì đó, họ khó kiềm chế bản thân, không có khả năng giữ bình tĩnh để giải quyết vấn đề.

Trong công việc, học tập hay trong bất cứ lĩnh vực nào của cuộc sống, khi xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp với người khác, người tuổi Thân sẽ cuống cuồng cả lên, dễ dẫn tới những hành động không thể lường trước.

Ngoài ra, bản mệnh cũng là những người có ham muốn kiểm soát và chinh phục cao. Nếu đối phương làm ra việc gì đi quá giới hạn khiến họ phát cáu, họ sẽ xử sự rất tuyệt tình, tuyệt đối không mềm lòng. Điều này dễ khiến người đối diện cảm thấy bị tổn thương.

Tuổi Thìn

Top con giáp tuyệt tình khi tức giận phải kể đến những người tuổi Thìn. Đa phần những người tuổi Thìn đều có tầm nhìn xa trông rộng và thường lên kế hoạch cẩn thận trong mọi việc.Với tinh thần trách nhiệm của mình, bản mệnh dễ dàng đạt được nhiều thành công rực rỡ trên con đường công danh sự nghiệp.

 

Tuy nhiên, con giáp này lại mắc phải một nhược điểm rất khó sửa chữa. Đó là một khi xảy ra chuyện gì đó, họ khó kiềm chế bản thân, không có khả năng giữ bình tình để giải quyết vấn đề. Trong công việc, học tập hay trong bất cứ lĩnh vực nào của cuộc sống, khi xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp với người khác, người tuổi Thìn sẽ cuống cuồng cả lên, dễ dẫn tới những hành động không thể lường trước. 

 

Ngoài ra, bản mệnh cũng là những người có ham muốn kiểm soát và chinh phục cao. Nếu đối phương làm ra việc gì đi quá giới hạn khiến họ phát cáu, họ sẽ xử sự rất tuyệt tình, tuyệt đối không mềm lòng. Điều này dễ khiến người đối diện cảm thấy bị tổn thương.

Tuổi Tuất

Top con giáp tuyệt tình khi tức giận sẽ gọi tên ai tiếp theo? Đó chính là tuổi Tuất. Đa phần những người tuổi Tuất đều thuộc tuýp người mạnh mẽ, cá tính, dám nghĩ dám làm, nên con đường công danh sự nghiệp luôn thuận buồm xuôi gió, dễ gặt hái được nhiều thành công.

Nhiều người nói rằng con giáp này khá tuyệt tình, dễ làm người khác tổn thương. Tuy nhiên, không phải lúc nào bản mệnh cũng tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy mà tùy từng trường hợp, xem đó là đối với ai và sự việc như thế nào.

Thêm vào đó, tuổi Tuất cũng là những người quyết đoán, một khi họ đã quyết định, thì dù ai khuyên can đều không thể thay đổi. Vì thế gặp phải người tuổi Tuất, bất cứ việc gì cũng nên dĩ hòa vi quý, tránh xảy ra mâu thuẫn với họ.

Một khi những người tuổi Tuất đã tức giận, tức là khả năng kiềm chế của họ đã quá giới hạn chịu đựng. Những lúc ấy, cả bầu trời quanh bạn sẽ như những cơn mưa rào nặng hạn vậy.

Cho nên dù bạn từng giúp đỡ người tuổi Tuất, nhưng đã chọc đến họ, phá vỡ những vấn đề mang tính nguyên tắc mà họ đặt ra thì khó có thể tha thứ.

* Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo

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