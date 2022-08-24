Con giáp nào nổi tiếng sợ bị lừa dối, không bao giờ dám đặt niềm tin vào người khác?

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 04:45

Vì những ám ảnh quá khứ về sự lừa dối nên các con giáp dưới đây không bao giờ dám tin tưởng người khác.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thường cảm thấy ngoài bản thân mình ra thì khó có thể tin tưởng vào bất cứ ai. Từ chuyện công việc đến chuyện tình cảm, họ luôn muốn kết thân với những người tài giỏi giống như mình hoặc tài giỏi hơn mình thì càng tốt.

Họ cho rằng nếu giữ quan hệ với một người quá kém, họ sẽ chẳng những chẳng được ích lợi gì, mà còn phải phí công đi giải quyết những rắc rối mà người kia gây ra. 

Còn nếu gặp phải một người không đáng tin, con giáp này sẽ tìm cách tránh xa ngay lập tức, mà cho dù có giữ quan hệ đi chăng nữa, con giáp này cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc cùng làm việc với những người kém cỏi. Họ chỉ giữ quan hệ xã giao, thỉnh thoảng thì giao tiếp với nhau một vài câu thôi.

 

Tuổi Mão

Bề ngoài Mão luôn tỏ ra minh là một người thân thiện, tích cực và mạnh mẽ. Tuy nhiên, con giáp này thực chất lại rất nhát gan và tự ti.

Với bản tính cả nghĩ, những người tuổi Mão gần như không dám giữ mối quan hệ thân thiết với bất cứ ai. Bởi vậy, dù có trò chuyện tâm sự nhưng người khác vẫn chẳng thể hiểu nổi Mão đang suy nghĩ gì. Mão lúc nào cũng lo lắng rằng mọi chuyện rồi sẽ kết thúc, những mối quan hệ dù thân thiết đến mấy thì cũng sẽ phải rời xa nhau.

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Cũng vì lẽ đó mà chỉ cần có người có ý thân thiết với Mão là con giáp này sẽ ngay lập tức tránh né để tránh tình trạng đau khổ sau này.

Mọi người vẫn cho rằng con giáo này là người xa cách, thậm chí là có chút hờ hững với mọi mối quan hệ. Nhưng trên thực tế, chỉ là họ sợ tổn thương mà thôi.

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi không dám quá thân thiết với người khác, họ luôn giữ mối quan hệ của mình ở mức không thân không sơ.

Có thể khi gặp mọi người, họ sẽ nhiệt tình chào hỏi, thế nhưng khi ở cạnh nhau, họ sẽ không chủ động chia sẻ quá nhiều điều, bình thường, họ cũng sẽ không là người chủ động đề nghị gặp mặt bất cứ ai. Mọi người có thể cảm thấy những người tuổi này khó hòa hợp, thế nhưng trên thực tế, họ chỉ là người hay nghĩ mà thôi.

Cũng giống như người tuổi Mão, con giáp cả nghĩ này luôn sợ hãi sự chia ly, lo lắng một khi đã quá mức thân thiết với mọi người, họ sẽ không thể chấp nhận được sự xa cách nữa.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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