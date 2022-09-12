Nàng giáp này là người giỏi giang, thông minh, hiểu thấu lẽ đời, luôn rất khéo léo trong chuyện đối nhân xử thế. Có lẽ vì vậy mà bạn trai của những cô nàng này thường lầm tưởng bạn gái mình là mẫu người hiền hòa, hiểu chuyện, chẳng bao giờ ghen tuông vô lối.

Nhưng các chàng đã lầm rồi, con gái khi yêu trí thông minh trở về con số 0, cô nàng tuổi Sửu cũng không phải là ngoại lệ. Chẳng cần biết bình thường con giáp này tài trí ra sao, trước khi yêu thông tuệ thế nào, chỉ biết rằng tình yêu khiến cho nàng giáp này mù quáng, cực kì dễ ghen, động chút là hiểu lầm giận dỗi, lại thêm tính ngang ngạnh nữa, khiến mấy anh bạn trai phải đau đầu nhức óc mới giải quyết được cơn ghen.

Tuổi Tý



Khi mà để nữ tuổi Tý ghen là vô cùng kinh khủng thậm chí có thể tổn hại tới thân thể. Tuổi Tý rất ghét những con giáp thứ 13 đi cướp chồng người khác thế nên nếu bạn có ý định đó thì hãy bỏ ngay đi khi còn chưa muộn.

Một dấu hiệu nhỏ cũng khiến cho nàng giáp này tìm hiểu, truy lùng đến cùng. Điều tra chồng có bồ không chỉ là chuyện nhỏ với tuổi Tý. Đàn bà tuổi Tý bằng mặt có thể nói lời ngọt ngào nhưng trong lòng họ sẽ làm những việc mà bạn không hay biết nếu cảm thấy mình bị xúc phạm, bị phản bội.

Tuổi Tý có máu ghen giống như hoan thư vậy, rất là đáng sợ. Bởi vậy nếu không muốn vợ mệt mỏi, tốt nhất các anh không nên gần gũi các cô gái khác dù chỉ là tình đồng nghiệp… để tránh hiểu lầm không đáng có. Tuổi Tý rất yêu thương chồng của họ nên chuyên ghen cũng dễ xảy ra thôi.

Tuổi Mão

Đừng thấy người tuổi Mão tính tình ôn hòa dễ chịu mà lầm tưởng, con gái tuổi này cực kì hay ghen. Cũng chính bởi nội tâm nhạy cảm, tinh tế nên cô nàng rất dễ suy đoán linh tinh. Trời sinh bản tính nàng tuổi Mão có lòng đố kị rất lớn, họ chẳng những ghen với những cô nàng khác nếu lỡ có tiếp xúc với người yêu mình, thậm chí đến cả người thân hay bạn bè thân thiết của anh chàng cũng phải chịu chung số phận.

Với cô nàng này, bạn trai chỉ có thể thuộc về mình, 100% cả tinh thần và cơ thể đều không được chia sẻ với bất kì ai. Dù chỉ nhìn một cái hay nói một câu với cô gái khác, bạn trai họ cũng sẽ lĩnh đủ đòn ghen tuông cuồng dại.

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