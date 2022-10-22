Con giáp nào nổi bật trong tháng cuối của năm 2022, 'mùa vụ' bội thu, tiền thu đầy túi?

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần mạnh mẽ, nghị lực, dám nghĩ dám làm. Đa phần họ không xuất thân trong những gia đình khá giả nhưng người tuổi này có khả năng thay đổi cuộc đời họ bằng những cách khác nhau.

Trong khi đó, người làm trồng trọt, chăn nuôi thì mùa vụ bội thu, nông sản bán được mùa, được giá. Con giáp này làm không hết việc, tiền thu về đầy túi, tinh thần phấn chấn.

Con giáp này luôn tin rằng số phận nằm trong bàn tay mình. Ngay cả khi gặp khó khăn, sóng gió, họ luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để vươn lên. Bắt đầu từ tháng 12, mọi nỗ lực của người tuổi hổ sẽ được đền đáp. Họ đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ trong công việc. Những khoản đầu tư của họ trước kia bắt đầu sinh lời. Con giáp này nếu làm kinh doanh sẽ có thêm cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có trí tuệ minh mẫn, bạn còn có thể nhanh chóng nắm bắt ý đồ của lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Vì xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa nên bạn còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân.



Con giáp may mắn tháng 12/2022 hãy sẵn sàng nhận những trọng trách lớn lao, đó chính là bước đà để bạn thăng tiến trong sự nghiệp. Trong chuyện làm ăn, đây là lúc thích hợp để bạn kí kết hợp đồng với đối tác. Chắc hẳn đôi bên có thể hỗ trợ nhau, khiến kế hoạch làm ăn thuận lợi hơn, đem về nguồn lợi nhuận khả quan.



Người làm buôn bán nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên có những bước phát triển vững chắc. Thậm chí, bạn còn được khách hàng cũ giới thiệu cho những mối làm ăn mới đầy triển vọng. Bạn cần nắm chắc cơ hội này để có thể nhanh chóng mở rộng quy mô làm ăn của mình.

Trên phương diện tình cảm, những người độc thân có thể được người quen giới thiệu cho những mối quan hệ triển vọng. Với tính cách cởi mở, bạn và đối phương có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách với nhau.

Đối với những người đã lập gia đình, bạn luôn biết yêu thương và trân trọng nửa kia của mình. Dù công việc có bận rộn đến mấy, bạn cũng không quên trò chuyện, tâm sự và giúp đỡ đối phương.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu cần cù, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc. Họ khá khiêm tốn, không thích bóng bẩy, khoa trương. Họ cần mẫn làm việc vì mục tiêu đã đề ra trước đó. Ngay cả khi gặp khó khăn, người tuổi Sửu cũng thể hiện được sự kiên trì, bền bỉ chứ không nản lòng, nhụt chí. Sự cố gắng, nỗ lực của họ đã tạo nền tảng cho sự thăng tiến trong sự nghiệp của họ sau này.

Bắt đầu từ tháng 12, người tuổi Sửu được quý nhân giúp đỡ, tài lộc và sự nghiệp dần thăng tiến, đạt đến tầm cao mới. Nếu làm kinh doanh, con giáp này cũng buôn may bán đắt, hàng hóa bán chạy, khách hàng ngày một nhiều thêm.

Họ làm không hết việc, thu nhập tăng cao và có thể giúp đỡ nhiều người có được cuộc sống sung túc như mình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo