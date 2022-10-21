Con giáp nào nhận vô vàn may mắn, tin vui ngợp trời cuối tháng 10 dương lịch này?

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 23:40

Bước vào những ngày tháng cuối năm, các con giáp nhận được tin vui ngợp trời.

Tuổi Dần

10 ngày cuối cùng của tháng 10, tuổi Dần sẽ tràn đầy phúc khí. Trời sinh người cầm tinh con Hổ rất mạnh mẽ, trí tuệ, nhạy bén và dễ nổi bật trong các cuộc cạnh tranh trên thương trường. Họ cũng để lại ấn tượng tốt cho người xung quanh, điều này rất có lợi cho sự phát triển của bản thân.

Ngay khi bước sang 10 ngày cuối của tháng 10 dương lịch, tuổi Dần sẽ dứt khỏi chuỗi ngày khó khăn, công việc bước lên tầm cao mới. Nhìn chung, vận thế của tuổi Dần được cải thiện rất nhiều, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc. Chỉ cần cẩn trọng và không kiêu ngạo, tuổi Dần sẽ làm ăn khấm khá, kiếm được nhiều tiền, không còn quá áp lực nên cuộc sống hạnh phúc.

Tuổi Mùi

Mùi là người kĩ tính, làm gì cũng đến nơi đến chốn, không bao giờ để cho người khác nắm được điểm yếu của mình. Công việc nào mà tuổi Mùi đã nhận thì sẽ hoàn thành một cách hiệu quả, cấp trên cũng rất hài lòng về cách làm việc của bạn.

Con giáp nào nhận vô vàn may mắn, tin vui ngợp trời cuối tháng 10 dương lịch này? - Ảnh 1
Đặc biệt, 10 ngày cuối tháng 10 dương lịch, tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân, được họ giúp đỡ phát triển sự nghiệp vững chắc ổn định, từ đó kéo theo tài vận dồi dào. Từ giờ đến cuối năm, tuổi Mùi có khả năng trở thành đại gia, cuộc sống vô cùng viên mãn sung túc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Con giáp này sẽ nắm trong tay nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, ăn nên làm ra khiến ai cũng bất ngờ. Chỉ cần chăm chỉ và vận dụng đầu óc, tuổi Mùi sẽ nắm chắc phần thắng trong tay, có thể đạt được những bước đột phá mới.

Tuổi Hợi

Một trong những con giáp vào 10 ngày cuối tháng 10 tài vận hanh thông nữa là tuổi Hợi. Họ được quý nhân giúp đỡ, mọi việc suôn sẻ, vận thế hanh thông, xua tan đi. Tuy nhiên, rắc rối của những tháng trước nên tài lộc của cũng có nhiều biến động.

Vận may tới, tiền bạc, sự ngiệp và mối quan hệ giúp họ đạt được những kết quả tốt. Đồng thời, một số con giáp tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong vài tháng tới. Vào 10 ngày cuối tháng 10, không ít người tuổi Hợi sẽ nhận được tài lộc may mắn “từ trên trời rơi xuống” dù không phải cầu cạnh.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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