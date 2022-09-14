Con giáp nào nhận được may mắn về tình duyên và tài lộc hậu tết Trung thu này?

Cùng xem những con giáp nào có khả năng phát tài nhất vào sau dịp Tết trung thu này.

Tuổi Thìn

Có Hồng Loan tinh nhập mệnh trợ giúp, lại gặp tháng Đinh Dậu vượng đào hoa, nên nhân duyên của người tuổi Thìn hậu dịp Trung Thu vô cùng sinh động. Chỉ cần bạn tự tin tham gia các hoạt động tập thể, tăng cường mở rộng các mối quan hệ, tình yêu đôi lứa ắt có cơ hội nảy sinh, đơm hoa kết trái ngọt ngào.

Bản mệnh Thìn vốn năng động, lại chân thành và cầu tiến, nên đi đâu cũng dễ dàng được mọi người để mắt tới. Hơn thế, đa phần những ai cầm tinh con Rồng đều sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, nhất là đôi mắt biết nói, có thể phát đi những thông điệp yêu thương mà khi nhìn vào đôi mắt ấy, bạn sẽ thấy ngay điều đó.

Tuổi Thân



Với người tuổi Sửu thì sau Tết Trung thu năm nay cũng là lúc mà con giáp này có thể có được những thu hoạch vô cùng lớn. Bận rộn hơn nửa năm trời, cũng chịu nhiều vất vả, hy sinh cho công việc, công sức và tinh lực bỏ ra không hề ít, tuổi Sửu xứng đáng có được thành quả như ý.

Được thần may mắn phù hộ nên mọi việc đều vô cùng thuận lợi, con giáp này liên tiếp nhận được tin vui đặc biệt là tin vui về tiền bạc. Người tuổi Sửu sẽ có cơ hội trúng xổ sổ hoặc trúng thưởng với quà tặng có giá trị lớn.

Tuổi Tý

Cùng với tiết trời Thu trong lành, thoáng đãng, ngũ hành Kim vượng sau dịp Trung Thu. Mà Kim lại sinh Thủy, tức mang vận đào hoa tới, đẩy mạnh vận trình tình duyên của người tuổi Tý.

Trông bạn lúc nào cũng tràn trề sức sống, nụ cười tươi thổi bùng mọi không gian bạn lui tới. Như vậy mà không có đối tượng khác giới nào chú ý mới là chuyện lạ.

Nhân duyên tốt đẹp còn giúp người tuổi Tý gặt hái được khá nhiều thành công trong sự nghiệp dịp trăng tròn nhất trong năm này. Tình cảm, sự nghiệp như ý, tinh thần bạn cũng phấn khởi vô cùng, nhiều khả năng đôi lứa xứng đôi, ra mắt gia đình hai bên để tính chuyện cưới hỏi.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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