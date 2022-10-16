Con giáp nào nhận được may mắn trong cuối tháng 10 này?

Xuyên suốt nửa cuối tháng 10 Dương lịch 2022, việc kiếm tiền của người tuổi Thân vẫn chưa thật sự suôn sẻ, còn nhiều nỗi trăn trở, thăng trầm lên xuống. Nhưng đâu đó vẫn có những khoảng thời gian mà vận may tích tụ đỉnh điểm, giúp bạn mang về những phần quà tặng hay tiền thưởng hậu hĩnh.

Tuổi Thân vốn rất nhanh nhạy với thời cuộc và tài chính, vì thế bạn sẽ nhanh chóng nhận ra nhiều cơ hội kiếm tiền cũng như con đường thăng tiến của bản thân.

Nhất là trong tháng có Thái Âm cát tinh độ mệnh, những chú Khỉ lại càng dễ gặp may và thắng lớn ở các hạng mục liên quan đến đất đai, điền sản. Nếu thử sức ở mảng này, hứa hẹn sẽ bùng nổ tiền bạc, nhất là về hai tháng cuối năm, khi vòng Tam Tai bớt độ vây hãm.

Con đường làm giàu càng đi càng thêm vững vàng, tiền bạc cứ thế mà đổ ầm ầm về túi. Nói tuổi Thân được lộc tổ tiên dễ dàng “trúng số độc đắc” chính vì những lý do trên.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ có quý nhân che chở, giúp đỡ nên người tuổi Mão trong tháng 10 khá vượng. Con giáp này được giúp đỡ ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau. Chính vì thế hiệu suất công việc được cải thiện rõ rệt. Bản mệnh cũng chủ động, xông xáo nhận việc nên được cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên, bạn cũng không nên tỏ ra kiêu căng ngạo mạn khi đang có lợi thế hơn người.

Vận trình tài lộc tươi sáng, tuổi Mão có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn.

Người làm công ăn lương cũng nhờ sự phấn đấu, tích lũy miệt mài trong suốt thời gian vừa qua nên thu nhập tăng tiến khá nhanh, chất lượng cuộc sống được cải thiện. Tin vui về đường tình duyên cũng sẽ tới với con giáp này. Nếu chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để Mão gặp được người tâm đầu ý hợp. Tình cảm cặp vợ chồng hòa thuận. Một số cặp vợ chồng mong có con có thể đón tin vui trong tháng này.

Sức khỏe không phải là vấn đề bạn cần phải lo lắng trong tháng này khi tuổi Mão cảm thấy khá sung sức, đủ tỉnh táo để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như công việc. Thế nhưng bạn chớ nên chủ quan mà lơ là việc chăm sóc cơ thể.

Tuổi Hợi

Vốn có lối sống chân thành và thực tế, người tuổi này ít khi tin vào trò đỏ đen may rủi. Ấy vậy mà nhờ ăn lộc tổ tiên và phúc khí tích lũy từ rất lâu mà cơ may trúng số trong thời gian này của họ cực cao.

Lại thêm Thực Thần dõi theo suốt năm, những chú Lợn liên tục có lộc về ăn uống, tiệc tùng. Hoặc thậm chí, nếu có thể, người tuổi này nên thử vận may với một vài chương trình bốc thăm trúng thưởng hoặc mua vé số…, biết đâu bất ngờ, Thần May mắn sẽ mỉm cười với bạn!

Ngoài ra, nhân duyên của tuổi Hợi rất tốt, trong năm vượng vận quý nhân, đi đâu hay làm gì cũng có người giúp đỡ, nên công việc tiến triển thuận lợi, dễ bề thăng chức, tăng lương hơn so với người khác.

* Thông tin mang tính chất tham khảo