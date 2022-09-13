Con giáp nào ngồi yên tiền tự động tìm đến vào những tháng cuối năm 2022?

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 05:00

Vận tài lộc khởi sắc sẽ đến với 3 tuổi này trong những tháng cuối năm.

Tuổi Mão

Tháng mới này, người tuổi Mão có Nguyệt Lệnh lâm cung Lâm Quan hỗ trợ nên đây là cơ hội tốt để dồn toàn bộ tâm huyết để theo đuổi mục tiêu. Bản mệnh nên dốc toàn trí lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong công việc để tìm kiếm những bước đột phá thành công.

Tử vi tháng này cho thấy khi họ đặt trọng tâm chủ yếu vào vấn đề phát triển sự nghiệp, liên tục tận dụng những lợi thế mà mình đang có sẵn. Khi gặp khó khăn hay chướng ngại thì nên mạnh dạn yêu cầu được trợ giúp, đó là cơ hội quý để học hỏi từ người khác.

Khi sự nghiệp có những bước phát triển thì người tuổi Mão luôn cảm thấy tinh thần hưng phấn và cuộc sống tràn ngập niềm vui. Năng lượng tích cực này chính là tiền đề để may mắn kéo đến. Nếu biết cách tận dụng, dám nghĩ dám làm, tháng này sẽ là thời kỳ phát triển nhanh chóng của bản mệnh, khiến bạn cảm thấy thỏa mãn, chẳng còn gì tiếc nuối và cũng có thể khiến mọi người xung quanh vô cùng ngưỡng mộ.

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Tuy vậy, họ cũng cần hết sức chú ý tới các mối quan hệ xung quanh mình, đặc biệt là liên quan tới đồng nghiệp, cấp trên. Bạn có thể đạt được những thành tích đáng mừng trong công việc bằng năng lực bản thân, không phụ thuộc vào người khác nhưng vẫn dễ dẫn tới những bất hòa, ganh ghét.

Cần giữ thái độ chân thành và khoan dung để có thể hóa giải những mâu thuẫn, kết thêm nhiều bạn. Không nên vì may mắn và thuận lợi nhất thời mà cản bước tiến về xa. Giai đoạn này, càng xây dựng mọi thứ ổn định thì họ càng dễ đạt được những thành tựu lâu dài.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ bước vào vận khí tốt lành trong tháng 4 này. Người tuổi Dậu vốn lạc quan, vui vẻ, mối quan hệ giữa các cá nhân trong thời gian tới sẽ mở rộng nhanh chóng. Tuổi Dậu nên nhớ rằng sự hòa thuận với đồng nghiệp trong vòng vài tháng tới có thể sẽ giúp họ có được sự nghiệp thăng hoa.

Quý nhân của họ không ai khác mà chính là những người đồng nghiệp bên cạnh. Bất kể làm việc gì, thái độ của tuổi Dậu sẽ giúp họ được cấp trên tín nhiệm hơn, đồng nghiệp ngưỡng mộ hơn, từ đó con đường sự nghiệp vô cùng suôn sẻ, thậm chí có cơ hội thăng chức tăng lương. Ngoài ra mối quan hệ trong công việc cũng mở rộng không ngờ, trở thành người "trên vạn người".

Tuổi Tý

Bản chất của người tuổi Tý luôn thông minh, lanh lợi và họ cũng rất có tài kinh doanh. Họ là người hay nghĩ, biết nghĩ, lại giỏi đối nhân xử thế nên duy trì được những mối quan hệ tốt đẹp xung quanh. Cơ hội gặp được quý nhân hỗ trợ nhờ thế mà tăng cao hơn so với người khác.

Người tuổi Tý đó nhiều vận may trông thấy. Cát tinh trợ giúp cho những quyết định và kế hoạch của họ trở nên suôn sẻ hơn, giúp sự nghiệp bay nhanh, thăng quan tiến chức.

Sự nghiệp bước vào guồng quay tiến tới thì thu nhập hay tài lộc đều không thể “ngồi yên”. Duy trì một tinh thần lạc quan sẽ giúp bản mệnh thu hút thêm nhiều may mắn, từ đó có được cơ hội làm ăn, kinh doanh tốt hơn, gia tăng thu nhập.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

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